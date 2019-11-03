Airbnb запретила аренду домов для вечеринок

Это решение руководство компании приняло после того, как в Калифорнии в доме, арендованном для проведения вечеринки по случаю Хэллоуина, открыли стрельбу. В результате погибли пять человек

Онлайн-площадка по бронированию частного жилья Airbnb решила запретить сдавать жилые дома для проведения частных вечеринок. Об этом в своем Twitter заявил исполнительный директор компании Брайан Чески.

«С сегодняшнего дня мы запрещаем сдавать в аренду дома для вечеринок и удваиваем наши усилия по борьбе с неразрешенными сборищами и поведением хозяев и гостей, которые приводят к таким страшным событиям, как в Оринде», — написал он.

Чески имеет в виду стрельбу в городе Оринда в Калифорнии, которая произошла вечером 31 октября на вечеринке по случаю Хэллоуина. По последним данным, в результате погибли пять человек, сообщили в офисе шерифа округа Контра-Коста.

Инцидент произошел в доме, арендованном для проведения праздника в престижном районе города. Как отмечает Bloomberg, вечеринка широко рекламировалась в социальных сетях, на ней присутствовали более 100 человек.

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