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Общество ,  
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Минюст США сообщил о задержании итальянца из дела топ-менеджера ОДК
Итальянца задержали в коммуне Марино. По данным Минюста США, он вступил в сговор с топ-менеджером ОДК Коршуновым и пытался украсть коммерческие тайны у дочки General Electric
Фото: Lucas Jackson / Reuters

В итальянской коммуне Марино задержали итальянца Маурицио Паоло Бьянки, которого вместе с россиянином Александром Коршуновым обвиняют в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны американской авиационной компании GE Aviation («дочка» General Electric). Об этом сообщается на сайте Минюста США.

21 августа против них были выдвинуты обвинения. В обвинительном заключении говорится, что Бьянки был директором итальянской авиакосмической компании Avio S.p.A до 2012 года. В 2013 году GE Aviation купила у нее авиакосмический бизнес, который получил название Avio Aero. Бьянки после ухода из Avio S.p.A стал работать в итальянской компании Aernova.

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Коршунов работал в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех»), в состав которой входит дочерняя компания «Авиадвигатель», находящаяся в санкционном списке Минторга США.

Следствие считает, что в 2013–2018 годах Бьянки от лица Коршунова нанимал бывших и действующих сотрудников Avio Aero для проведения консультаций, связанных с редукторами для реактивных двигателей. По данным Минюста, сотрудники во время консультаций для составления технического доклада использовали коммерческие тайны GE Aviation и Avio Aero. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

О задержании Коршунова Минфин сообщил в начале сентября. Его задержали в аэропорту Неаполя 30 августа.

Автор: Юлия Выродова
Теги: Италия, «ОДК», «Ростех», General Electric
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Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США
Политика
Минюст США раскрыл суть обвинений против задержанного топ-менеджера ОДК
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