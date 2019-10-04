Минюст США сообщил о задержании итальянца из дела топ-менеджера ОДК

Итальянца задержали в коммуне Марино. По данным Минюста США, он вступил в сговор с топ-менеджером ОДК Коршуновым и пытался украсть коммерческие тайны у дочки General Electric

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В итальянской коммуне Марино задержали итальянца Маурицио Паоло Бьянки, которого вместе с россиянином Александром Коршуновым обвиняют в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны американской авиационной компании GE Aviation («дочка» General Electric). Об этом сообщается на сайте Минюста США.

21 августа против них были выдвинуты обвинения. В обвинительном заключении говорится, что Бьянки был директором итальянской авиакосмической компании Avio S.p.A до 2012 года. В 2013 году GE Aviation купила у нее авиакосмический бизнес, который получил название Avio Aero. Бьянки после ухода из Avio S.p.A стал работать в итальянской компании Aernova.

Коршунов работал в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех»), в состав которой входит дочерняя компания «Авиадвигатель», находящаяся в санкционном списке Минторга США.

Следствие считает, что в 2013–2018 годах Бьянки от лица Коршунова нанимал бывших и действующих сотрудников Avio Aero для проведения консультаций, связанных с редукторами для реактивных двигателей. По данным Минюста, сотрудники во время консультаций для составления технического доклада использовали коммерческие тайны GE Aviation и Avio Aero. Им грозит до 10 лет лишения свободы.