«Коммерсантъ» узнал об идее оживить малые аэропорты в глубинке

Для привлечения перевозчиков в удаленные, но социально значимые аэропорты, предлагают отменить сбор за обслуживание для перевозчиков. Эту идею сейчас прорабатывает Минтранс

Фото: Марк Агнор / РИА Новости

​На совещании в Минтрансе обсуждалась идея отменить сборы за аэропортовое обслуживание в социально значимых аэропортах, находящихся в удаленных районах, сообщает газета «Коммерсантъ».

Источники издания рассказали, что идея принадлежит Минвостокразвития.

«В рамках ряда поручений, в том числе президента, по развитию аэропортов Дальнего Востока сейчас рассматриваются варианты привлечения перевозчиков в удаленные регионы», — цитирует издание одного из источников.

В Минэкономики с этим предложением еще не знакомы, а Минфин не ответил за запрос.

Один из собеседников издания заявил, что идея может не сработать. По его словам, субсидии только четырем федеральным казенным предприятиям Дальнем Востоке могут вырасти до 4,6 млрд руб. Если бюджет станет единственным источником средств для ФКП, то аэропорты не найдут средства для покрытия растущих издержек, уточнил он.

В июне гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил о планах создать сеть хабов в регионах России. «В новой стратегии мы осенью доложим совету директоров наши предложения, в том числе и по построению нового хаба и региональных хабов в других городах на территории России», — сказал Савельев.



По его словам, инфраструктура аэропорта Шереметьево позволит перевозить 80 млн пассажиров в год, а «Аэрофлот» сейчас перевозит порядка 33 млн пассажиров в год. «В этом году будет около 40 млн человек. Поэтому, безусловно, нам надо заполнить емкость Шереметьево, иначе ее займут другие авиакомпании, чего нам бы не хотелось», — объяснил он тогда.​

Как уже писал РБК, первый вариант комплексного плана развития инфраструктуры, который подготовил Минтранс, предусматривал 690 проектов, из них 155 относились к воздушным сообщениям, в основном это реконструкция небольших региональных аэропортов по всей стране.