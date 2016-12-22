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Глава «Аэрофлота» объявил о плане создать сеть хабов в регионах
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Глава «Аэрофлота» объявил о плане создать сеть хабов в регионах
Бизнес, 13:35
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Глава «Аэрофлота» объявил о плане создать сеть хабов в регионах
Авиакомпания «Аэрофлот» планирует создать сеть хабов в регионах России, рассказал Виталий Савельев. По его словам, новая стратегия будет представлена совету директоров компании уже осенью
Виталий Савельев (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

«Аэрофлот» планирует создать сеть хабов на территории России. Об этом заявил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев на годовом собрании акционеров, передает корреспондент РБК.

«В новой стратегии мы осенью доложим совету директоров наши предложения, в том числе и по построению нового хаба и региональных хабов в других городах на территории России», — сказал Савельев.

По его словам, инфраструктура аэропорта Шереметьево позволит перевозить 80 млн пассажиров в год, а «Аэрофлот» сейчас перевозит порядка 33 млн пассажиров в год. «В этом году будет около 40 млн человек. Поэтому, безусловно, нам надо заполнить емкость Шереметьево, иначе ее займут другие авиакомпании, чего нам бы не хотелось», — объяснил он.

«Аэрофлот» — крупнейшая российская авиакомпания, входит в одноименную группу компаний, которая также объединяет перевозчика «Россия» (работает в среднем сегменте), авиакомпанию-лоукостер «Победа» и работающую на Дальнем Востоке «Аврору».

Основной акционер «Аэрофлота» — Росимущество (51,2%), 3,5% владеет госкорпорация «Ростех», 5,6% принадлежат физлицам, 0,1% — менеджменту «Аэрофлота». Еще 45,8% акций компании находятся в свободном обращении.

Всего, согласно данным, опубликованным на сайте «Аэрофлота», за первые пять месяцев с начала 2018 года группа компаний перевезла 19,6 млн пассажиров, 13 млн из них пришлось на долю «Аэрофлота». При этом за 12 месяцев 2017 года группа компаний «Аэрофлот» перевезла 50,1 млн пассажиров, что на 15,4% превышает результат предыдущего года. На долю «Аэрофлота» из них приходится 32,8 млн пассажиров (на 13,3% больше, чем за 2016 год).

Аэропорт Шереметьево отчитался в мае о 3,5 млн пассажиров с начала 2018 года по апрель — это на 14,8% больше. чем в прошлом году.

Основной объем пассажиропотока по итогам четырех месяцев 2018 года в Шереметьево пришелся на авиакомпании «Аэрофлот», Nordwind Airlines, «Икар», Royal Flight, Air France и Air Astana, говорится в сообщении на сайте Шереметьево​. За предыдущий 2017 год аэропорт обслужил 40 млн пассажиров. ​

Авторы: Василий Маринин, Наталья Демченко.
Теги: «Аэрофлот» , хабы , регионы
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