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Аресты генералов ,  
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ТАСС узнал о допросе семьи бывшего заместителя Шойгу генерала Попова

Сюжет
Аресты генералов
Павел Попов
Павел Попов (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Военные следователи допросили по делу о хищениях при эксплуатации парка «Патриот» жену и двух сыновей экс-заместителя министра обороны, генерала армии запаса Павла Попова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Следователи допросили Ларису Попову и двух его сыновей: Валентина и Романа», — рассказал собеседник агентства. В качестве кого члены семьи Попова участвовали в допросе, представитель правоохранительных органов не уточнил.

При этом адвокат фигуранта Игорь Дюкин завил, что не знает о следственных действиях в отношении семьи подзащитного.

РБК обратился за комментарием к Дюкину и в Следственный комитет России.

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Павел Попов

Генерал Павел Попов занимал пост замминистра обороны с 2013 года. В июне 2024-го его отправили в отставку и уволили с военной службы. 29 августа Попова арестовали по делу о мошенничестве.

Следствие считает, что генерал «обогащался» за счет парка «Патриот», за работу и развитие которого отвечал. При этом он действовал совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым.

В СК указали, что за счет «Патриота» Попов вел строительные работы на загородном участке в Красногорском районе Подмосковья. Кроме того, с помощью своих подопечных он принуждал руководителей коммерческих организаций, которые сотрудничают с парком «Патриот», бесплатно вести работы в своих апартаментах за городом. Попов продолжил обеспечивать за счет парка обслуживание своего участка и после того, как строительные работы были завершены. Сам Попов вину отрицает.

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Теги
«Патриот» мошенничество допрос Семья Павел Попов новости
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