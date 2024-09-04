День города в Москве пройдет без салюта
В Москве не будут пускать праздничные фейерверки на день города, заявил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, передал ТАСС.
«Не будет», — ответил Немерюк на соответствующий вопрос. Он не назвал причины такого решения.
В июле мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что день города будет отмечаться 7 и 8 сентября, столице исполнится 877 лет. Он отметил, что праздничные мероприятия пройдут в центре города и на площадках в других округах.
После начала военной операции на Украине российские регионы отказываются от запуска фейерверков на праздники. Так, в Москве уже отменяли салют — на Новый год и Рождество в 2022 и 2023 годах. Тогда же столичные власти отказались от концертов.
Более половины горожан решили, что от салютов и уличных концертов следует воздержаться из-за военной операции на Украине, результаты привел Собянин.
В Крыму и Севастополе отменили салюты на День Победы в 2024 году. По словам главы полуострова Сергея Аксенова, такие меры приняты в связи с действием в регионе высокого уровня террористической опасности. О таком же решении сообщил и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
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