Мосгорсуд усомнился в деле о похищении певца Авраама Руссо
Мосгорсуд постановил рассмотреть по существу доводы защиты бывшего борца вольного стиля, одного из создателей Черкизовского рынка Тархана Эльдукаева, которого Следственный комитет обвиняет в причастности к похищению певца Авраама Руссо и попытке его убийства. Об этом «Коммерсанту» сообщил адвокат подозреваемого Роберт Зиновьев.
Адвокаты предпринимателя указывают, что по уголовному делу о похищении певца в 2004 году и покушении на него в 2006 году давно истекли сроки давности, однако СК и Басманный суд отказались прекратить дело.
Эльдукаев, по словам защиты, согласен на прекращение дела по нереабилитирующим основаниям либо допускает возможность решить вопрос путем участия в военной операции.
Как пишет газета, следствию неясна роль Эльдукаева в этих преступлениях.
В материалах дела говорилось, что в январе 2004 года бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов пригласил Руссо поужинать в ресторане «Прага», певца завели в служебный кабинет Исмаилова, отобрали мобильный телефон и избили. Там Эльдукаев, Исмаилов и другие лица потребовали от Руссо отменить концерты и выступить для Исмаилова и его гостей. После этого Руссо отвезли в подмосковный дом бизнесмена в Апрелевке, на следующий день певец согласился выполнить требования похитителей, и его отпустили.
За похищение Руссо к лишению свободы приговорили нескольких человек: Владимира Гусакова, Эльяра Дамирова и Заура Марданова, им назначили шесть, пять и семь лет заключения и освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Еще двух преступников, Алексея Трясникова и Виталия Джура, приговорили к 12 и 9 годам колонии строгого режима за покушение, при котором был расстрелян из автомата автомобиль Руссо. Певец получил ранения, водитель погиб. По некоторым данным, отмечает издание, они вышли по УДО.
Исмаилов объявлен в международный розыск в качестве организатора похищения и нескольких убийств. Он был задержан в Черногории в 2021 году, однако России отказали в его экстрадиции.
По словам защитника, Тархан Эльдукаев согласен на прекращение дела по нереабилитирующим его основаниям, а если не получится, рассматривает вариант с освобождением через участие в СВО.
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас