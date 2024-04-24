Мосгорсуд усомнился в деле о похищении певца Авраама Руссо

Бывший борец вольного стиля раздумывает над отправкой на военную операцию, чтобы избежать тюремного заключения по делу о похищении и покушении на певца Руссо. Сроки давности по этим делам истекли, указывает его защита

Авраам Руссо (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Мосгорсуд постановил рассмотреть по существу доводы защиты бывшего борца вольного стиля, одного из создателей Черкизовского рынка Тархана Эльдукаева, которого Следственный комитет обвиняет в причастности к похищению певца Авраама Руссо и попытке его убийства. Об этом «Коммерсанту» сообщил адвокат подозреваемого Роберт Зиновьев.

Адвокаты предпринимателя указывают, что по уголовному делу о похищении певца в 2004 году и покушении на него в 2006 году давно истекли сроки давности, однако СК и Басманный суд отказались прекратить дело.

Эльдукаев, по словам защиты, согласен на прекращение дела по нереабилитирующим основаниям либо допускает возможность решить вопрос путем участия в военной операции.

Как пишет газета, следствию неясна роль Эльдукаева в этих преступлениях.

В материалах дела говорилось, что в январе 2004 года бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов пригласил Руссо поужинать в ресторане «Прага», певца завели в служебный кабинет Исмаилова, отобрали мобильный телефон и избили. Там Эльдукаев, Исмаилов и другие лица потребовали от Руссо отменить концерты и выступить для Исмаилова и его гостей. После этого Руссо отвезли в подмосковный дом бизнесмена в Апрелевке, на следующий день певец согласился выполнить требования похитителей, и его отпустили. За похищение Руссо к лишению свободы приговорили нескольких человек: Владимира Гусакова, Эльяра Дамирова и Заура Марданова, им назначили шесть, пять и семь лет заключения и освободили от наказания в связи с истечением срока давности. Еще двух преступников, Алексея Трясникова и Виталия Джура, приговорили к 12 и 9 годам колонии строгого режима за покушение, при котором был расстрелян из автомата автомобиль Руссо. Певец получил ранения, водитель погиб. По некоторым данным, отмечает издание, они вышли по УДО.

Исмаилов объявлен в международный розыск в качестве организатора похищения и нескольких убийств. Он был задержан в Черногории в 2021 году, однако России отказали в его экстрадиции.

По словам защитника, Тархан Эльдукаев согласен на прекращение дела по нереабилитирующим его основаниям, а если не получится, рассматривает вариант с освобождением через участие в СВО.