 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

МВД объявило награду за помощь в раскрытии убийства школьницы 1 сентября

МВД пообещало ₽500 тыс. за помощь в раскрытии убийства школьницы на Кубани
12-летняя девочка 1 сентября поехала на велосипеде в гости к подруге и не вернулась домой. Ее тело с признаками насильственной смерти нашли у реки в хуторе Бураковском, заведено дело об убийстве

Полиция Краснодарского края объявила вознаграждение в размере 500 тыс. руб. за информацию, которая поможет раскрыть убийство 12-летней школьницы в Кореневском районе.

Ведомство попросило обращаться в дежурную часть ОМВД по Кореновскому району.

Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли в ночь на 2 сентября в хуторе Бураковском, Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве малолетней (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК).

В Нижнем Тагиле нашли мертвой пропавшую 11-летнюю девочку
Общество
Фото:пресс-служба «ЛизаАлерт»

«Комсомольская правда-Кубань» и другие местные СМИ сообщали, что 1 сентября девочка поехала на велосипеде к подруге в гости и не вернулась домой. Позже тело нашли на берегу реки Левый Бейсужек. Предположительно, ребенка задушили ее рубашкой, писала «КП».

Бураковский находится примерно в 9 км от Кореновска, административного центра района.

3 сентября в Москве задержали 40-летнего мужчину, которого заподозрили в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле. Школьница пропала 31 августа, а три дня спустя ее тело нашли с признаками насильственной смерти. По данным портала Е1.RU, задержанный — сосед девочки, которого ранее судили за изнасилование и помиловали за участие в военных действиях. Отец убитой рассказывал, что в день пропажи ребенка мужчина «уехал на СВО».

Умер конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский

Бизнес увидел риски из-за реестра для борьбы с нелегальным наймом

США близки к соглашению о поставке Украине крылатых ракет JASSM

Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС

В России втрое увеличилось число преступлений, совершенных нелегалами

Зеленский заявил о гибели 40 человек после удара по училищу в Полтаве

Какие недостатки квартиры станут поводом для скидки

В Москве задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Краснодарский край убийство вознаграждение девочка МВД
Материалы по теме
На Кубани у реки нашли тело убитой 12-летней школьницы
Общество
Силовики рассказали детали задержания подозреваемого в убийстве школьницы
Общество
Участника военной операции задержали после двойного убийства в Чусовом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До главного
события года

Лента новостей
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 97,81 (-1,45) Инвестиции, 03 сен, 17:48 Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 88,61 (-1,39) Инвестиции, 03 сен, 17:48
Умер отец хоккеистов Буре, олимпийский призер Владимир БуреСпорт, 01:10
ВСУ признали гибель своих военных при ударе по институту в ПолтавеПолитика, 00:49
МВД объявило награду за помощь в раскрытии убийства школьницы 1 сентябряОбщество, 00:19
Маск напомнил, почему отказался включить Starlink для ВСУ у КрымаПолитика, 00:12
Начштаба беспилотных сил ВСУ отстранили за предполагаемые связи с РоссиейПолитика, 00:03
Разрыв в доходностях бондов в России вырос из-за ставок и налоговФинансы, 00:00
«Украинская правда» узнала о планах уволить главу МИДа КулебуПолитика, 03 сен, 23:39
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Налоговики начнут обмениваться данными с Новой Гвинеей вместо ЕвросоюзаЭкономика, 03 сен, 23:25
«Сбер» заявил о самой мощной кибератаке в своей историиФинансы, 03 сен, 23:14
Пятый украинский министр за день подал в отставкуПолитика, 03 сен, 23:05
ФСБ внесла полк «Днепр-1» в список террористических организацийПолитика, 03 сен, 22:54
В Германии полиция провела операцию против организации «интернет-троллей»Общество, 03 сен, 22:43
Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форумеПолитика, 03 сен, 22:25
Киев решил разместить войска в зоне у Чернобыльской АЭСПолитика, 03 сен, 22:16