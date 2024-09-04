МВД объявило награду за помощь в раскрытии убийства школьницы 1 сентября
Полиция Краснодарского края объявила вознаграждение в размере 500 тыс. руб. за информацию, которая поможет раскрыть убийство 12-летней школьницы в Кореневском районе.
Ведомство попросило обращаться в дежурную часть ОМВД по Кореновскому району.
Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли в ночь на 2 сентября в хуторе Бураковском, Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве малолетней (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК).
«Комсомольская правда-Кубань» и другие местные СМИ сообщали, что 1 сентября девочка поехала на велосипеде к подруге в гости и не вернулась домой. Позже тело нашли на берегу реки Левый Бейсужек. Предположительно, ребенка задушили ее рубашкой, писала «КП».
Бураковский находится примерно в 9 км от Кореновска, административного центра района.
3 сентября в Москве задержали 40-летнего мужчину, которого заподозрили в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле. Школьница пропала 31 августа, а три дня спустя ее тело нашли с признаками насильственной смерти. По данным портала Е1.RU, задержанный — сосед девочки, которого ранее судили за изнасилование и помиловали за участие в военных действиях. Отец убитой рассказывал, что в день пропажи ребенка мужчина «уехал на СВО».
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