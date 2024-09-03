 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Силовики рассказали детали задержания подозреваемого в убийстве школьницы

Силовики раскрыли детали задержания подозреваемого в убийстве школьницы в Тагиле
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле задержали в Москве, его этапировали в Екатеринбург, сообщил РБК начальник пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Руководитель свердловского управления Следственного комитета Константин Мирошниченко уточнил в разговоре с РБК, что задержанный — ранее судимый житель Нижнего Тагила. Он проверяется на причастность к убийству.

«Предварительно установлено, что мужчина принял меры к сокрытию следов преступления и намеревался скрыться от органов следствия, но был оперативно установлен и задержан в одном из аэропортов Москвы», — сообщил Мирошниченко. Он добавил, что задержанный был доставлен на допрос, после которого будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Портал Е1.RU пишет, что задержан был 40-летний сосед убитой школьницы по имени Владимир. Местный житель рассказал изданию, что оперативник вычислил мужчину, узнав от других соседей, что ранее он был судим «за сексуальное насилие», а в день пропажи ребенка «неожиданно уехал на СВО».

По данным портала, на записи с камеры видеонаблюдения силовики увидели, как подозреваемый нес из квартиры «в сторону подвала» большой мусорный пакет. Позднее в этом подвале было найдено тело девочки.

В Нижнем Тагиле нашли мертвой пропавшую 11-летнюю девочку
Общество
Фото:пресс-служба «ЛизаАлерт»

Погибшая школьница ушла на прогулку и не вернулась 31 августа. 3 сентября поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что девочку нашли мертвой. В СК уточнили, что тело обнаружили «с признаками насильственной смерти».

По данным МВД, в поисках участвовали 120 сотрудников городской полиции, а также волонтеры трех добровольных отрядов: «ЛизаАлерт», «Феликс» и «Скорпион». Силовики просматривали видео с камер наблюдения со всего района, где проживала пропавшая, общались с ее родными и знакомыми, проверяли ранее судимые лица и тех, кто «склонен к такого рода противоправным деяниям». Сыщики также применяли в ходе поисков детектор лжи.

Дело по факту убийства возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

Умер конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский

Бизнес увидел риски из-за реестра для борьбы с нелегальным наймом

США близки к соглашению о поставке Украине крылатых ракет JASSM

Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС

В России втрое увеличилось число преступлений, совершенных нелегалами

Зеленский заявил о гибели 40 человек после удара по училищу в Полтаве

Какие недостатки квартиры станут поводом для скидки

В Москве задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
убийство МВД Следственный комитет Свердловская область Нижний Тагил задержание новости Дети
Материалы по теме
В Нижнем Тагиле нашли мертвой пропавшую 11-летнюю девочку
Общество
Суд отправил убившего 15 человек маньяка на принудительное лечение
Общество
Новое дело против «скопинского маньяка» решили прекратить
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 97,81 (-1,45) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 88,61 (-1,39) Инвестиции, 17:48
Суд отправил под арест замкомандующего Ленинградским военным округомОбщество, 19:12
Раздача токенов обвалила сеть TON. Что будет при листинге Hamster KombatКрипто, 19:11
В Чернобыльской зоне загорелся лес на площади 20 гаПолитика, 19:07
«Маер» стал коммуникационным партнером деловой программы ВЭФПресс-релиз, 19:03
Путин выразил соболезнования семье конструктора подлодок СпасскогоПолитика, 18:58
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 18:56
В банке ВТБ объяснили рост числа депозитов среднего и малого бизнесаОтрасли, 18:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Вотэбаутизм: как не попасть в ловушку собеседникаСоциальная экономика, 18:48
Правительство определило судьбу шести сотен долгостроевНедвижимость, 18:37
В России начался прием заявок на развитие инфраструктуры для автотуризмаОтрасли, 18:36
На Украине возбудили дело после удара по военному институту в ПолтавеПолитика, 18:34
«Эдмонтон» подписал с немцем крупнейший контракт в НХЛСпорт, 18:27
WP показала кадры с могилами солдат ВСУ на кладбище под ХарьковомПолитика, 18:27
Марию Шарапову предложили ввести в Зал теннисной славыСпорт, 18:26