Силовики рассказали детали задержания подозреваемого в убийстве школьницы

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Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле задержали в Москве, его этапировали в Екатеринбург, сообщил РБК начальник пресс-службы управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Руководитель свердловского управления Следственного комитета Константин Мирошниченко уточнил в разговоре с РБК, что задержанный — ранее судимый житель Нижнего Тагила. Он проверяется на причастность к убийству.

«Предварительно установлено, что мужчина принял меры к сокрытию следов преступления и намеревался скрыться от органов следствия, но был оперативно установлен и задержан в одном из аэропортов Москвы», — сообщил Мирошниченко. Он добавил, что задержанный был доставлен на допрос, после которого будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

Портал Е1.RU пишет, что задержан был 40-летний сосед убитой школьницы по имени Владимир. Местный житель рассказал изданию, что оперативник вычислил мужчину, узнав от других соседей, что ранее он был судим «за сексуальное насилие», а в день пропажи ребенка «неожиданно уехал на СВО».

По данным портала, на записи с камеры видеонаблюдения силовики увидели, как подозреваемый нес из квартиры «в сторону подвала» большой мусорный пакет. Позднее в этом подвале было найдено тело девочки.

Погибшая школьница ушла на прогулку и не вернулась 31 августа. 3 сентября поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что девочку нашли мертвой. В СК уточнили, что тело обнаружили «с признаками насильственной смерти».

По данным МВД, в поисках участвовали 120 сотрудников городской полиции, а также волонтеры трех добровольных отрядов: «ЛизаАлерт», «Феликс» и «Скорпион». Силовики просматривали видео с камер наблюдения со всего района, где проживала пропавшая, общались с ее родными и знакомыми, проверяли ранее судимые лица и тех, кто «склонен к такого рода противоправным деяниям». Сыщики также применяли в ходе поисков детектор лжи.

Дело по факту убийства возбудили по п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.