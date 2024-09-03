В Нижнем Тагиле нашли мертвой пропавшую 11-летнюю девочку

В Нижнем Тагиле нашли мертвой 11-летнюю девочку, которую искали четыре дня

Фото: пресс-служба «ЛизаАлерт»

В Нижнем Тагиле нашли мертвой 11-летнюю девочку, которую спасатели и волонтеры искали на протяжении четырех дней, сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Свердловской области.

Девочка ушла на прогулку 31 августа, но так и не вернулась. Ее искали более 50 человек. Старший инфорг — специалист, собирающий и анализирующий информацию о пропавшем человеке, — Дарья Козырева сообщила, что подросток погибла.

«Девочка найдена погибшей. Причину и обстоятельства смерти будут устанавливать правоохранительные органы», — сообщили РБК в пресс-службе отряда «Лиза Алерт» по Свердловской области.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу местного управления Следственного комитета и в пресс-службу УМВД по региону.

По данным телеграм-канала Ural Mash, девочку обнаружили мертвой в подвале дома. Тревогу забил отец, который написал заявление в полицию, он воспитывал дочь один, поскольку мать недавно умерла от рака.