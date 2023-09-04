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За растрату ₽90 млн на создание БМП «Курганец» дали условные сроки

Бывшие топ-менеджеры «Тракторных заводов» получили условные сроки
Три топ-менеджера «Тракторных заводов» признаны виновными в крупной растрате. Суд дал сначала реальные сроки, но двум из них заменили его на условный, а третий отбыл дополнительные 3,5 месяца в СИЗО, все вышли на свободу

Бывшего заместителя директора машиностроительного концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) по экономике и корпоративным финансам Михаила Школьника и экс-руководителя казначейства холдинга Ирину Восторгину приговорили к условным срокам, сообщили РБК в пресс-службе Мещанского районного суда.

Школьнику дали четыре года лишения свободы со штрафом 400 тыс. рублей, но наказание «считается условным с испытательным сроком четыре года» по ст. 73 УК (предусматривает замену реального на условный срок, если суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания).

Восторгиной дали 3,5 года лишения свободы и штраф в размере 350 тыс. руб. Ей также заменили реальный срок на условный.

Прокуратура запрашивала более суровые сроки — шесть и пять лет колонии со штрафом по 1 млн руб., писал ранее «Коммерсантъ».

Их обвиняли в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), совершенной на предприятии в 2015–2016 годах. Завод тогда получил заказ на производство опытных образцов бронетранспортеров (БТР) и боевых машин пехоты (БМП) под маркой «Курганец». Бронетехнику должны были изготовить на заводе в Кургане, а в московском НИИ стали ее планировалось оснастить броней и динамической защитой.

Минобороны выделило на оснащение этой бронетехники 146 млн руб., однако, как заявило следствие, большую часть суммы похитили руководители холдинга. Из материалов дела следовало, что по их поручению НИИ выдало займ в размере 90 млн руб. компании «Новые инвестиции», далекой от машиностроения, но аффилированной со Школьником и Восторгиной. После этого средства были «обналичены, присвоены и использованы ими по собственному усмотрению».

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По делу о хищении проходил основатель завода Михаил Болотин. В отличии от Школьника и Восторгиной он признал вину, его дело рассматривали в особом режиме. Суд приговорил его к двум годам колонии и 200 тыс. руб. штрафа, но в большую часть срока зачли время пребывания в СИЗО. К марту 2023-го он отбыл остававшийся срок заключения, пробыв в «Лефортово» еще 3,5 месяца, так и не отправившись в колонию.

Таким образом, все трое осужденных за коррупцию вышли на свободу.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Анастасия Куницына
«Тракторные заводы» коррупция условный срок бронетехника гособоронзаказ
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