Основателя «Тракторных заводов» приговорили к двум годам заключения

Болотина вместе с другими фигурантами обвиняли в хищении 90 млн руб., статья предусматривала до десяти лет лишения свободы. Он признал вину, но остался недоволен приговором, защита пообещала его обжаловать

Михаил Болотин (Фото: Сергей Николаев / Ведомости / ТАСС)

Основателя и бывшего гендиректора концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) Михаила Болотина приговорили к двум годам колонии общего режима и штрафу в 200 тыс. руб., сообщила «Коммерсанту» помощник председателя Мещанского суда Юлия Котомина.

Приговор Болотину вынесли в особом порядке из-за признания вины и сделки с Генпрокуратурой — отдельно от предполагаемых подельников, без изучения доказательств и прений сторон, пишет газета, отмечая, что обычным условием для соглашения с гособвинением является дача показаний на соучастников. Таким образом, по делу Болотина состоялось два судебных заседания, он получил поблажку, указывает издание, прокуратура просила приговорить его к четырем годам заключения и оштрафовать на 400 тыс. руб.

Болотин находится в СИЗО уже 14 месяцев, каждый день пребывания в котором приравнивается в полутора дня в колонии общего режима. Таким образом, срок его реального заключения сокращается до четырех месяцев, он может выйти на свободу уже в феврале.

«Мы рассчитывали на условный срок, поэтому обязательно подадим апелляционную жалобу на приговор в части назначенного наказания», — рассказал газете адвокат бизнесмена Александр Аснис.

Болотина обвиняли в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), статья предусматривает в качестве предельного наказания лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.

Концерн «Тракторные заводы» был основан Болотиным на базе «Промтрактора». Из-за кризисной ситуации в 2018 году концерн был передан в операционное управление «Ростеху» с долгами на сумму более 100 млрд руб. Концерн состоял из 18 предприятий и выпускал тяжелую технику для Министерства обороны, железных дорог, горнодобывающей и нефтегазовой промышленности.

О задержании Болотина стало известно в конце сентября прошлого года, его делом занималась ФСБ. Источник РБК в оборонно-промышленном комплексе связал дело с проблемами на Курганмашзаводе, а знакомый с ситуацией собеседник указывал, что расследование ведут при взаимодействии со службой безопасности «Ростеха». Тогда же были арестован два других бывший руководителя холдинга — экс-глава казначейства Ирина Восторгина и экс-заместитель Болотина по экономике и корпоративным финансам Михаил Школьник.

Следствие считало, что Болотин, Восторгина и Школьник совершили хищение в 2014-2015 годах. Тогда министерство обороны выделило компании 5,2 млрд руб. для проектирования и производства опытных образцов бронетранспортеров и боевых машин пехоты (БМП) под названием «Курганец». Условия контракта предполагали выпуск бронетехники на Курганском машиностроительном заводе, после чего их должны были оснастить броней в динамической защитой на московском НИИ стали.

В ФСБ сочли, что часть выделенной суммы (90 млн руб.) пропала. По данным следствия, НИИ перевел полученный аванс за работы в качестве займа не имеющей отношения к машиностроению компании, еще несколько переводов средств были сделаны им на счета небольшой частной фирмы. Ее сотрудники ФСБ связывают с обвиняемыми, полагая, что те «обналичили, присвоили и использовали средства по собственному усмотрению».



