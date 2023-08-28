«Ъ» узнал о сроках обвиняемым в растрате денег на создание БМП «Курганец»

Гособвинение попросило приговорить двух бывших топ-менеджеров концерна «Тракторные заводы» к 5 и 6 годам за растрату 90 млн руб., выделенных на создание БМП «Курганец», узнал «Ъ». БМП планировали пустить в серию еще в 2017 году

БМП «Курганец» на параде Победы в 2022 году (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Прокурор попросил приговорить к шести годам колонии общего режима бывшего заместителя директора машиностроительного концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) по экономике и корпоративным финансам Михаила Школьника и к пяти годам — экс-руководителя казначейства холдинга Ирину Восторгину, узнал «Коммерсантъ».

Оба подсудимых обвиняются в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК), совершенной на предприятии в 2015–2016 годах. Тогда, как отмечает газета, КТЗ получил заказ на производство опытных образцов бронетранспортеров и боевых машин пехоты под маркой «Курганец». Саму бронетехнику должны были изготовить на заводе в Кургане, а в московском «НИИ Стали» ее планировалось оснастить броней и динамической защитой.

На оснащение «Курганцев» Минобороны выделило 146 млн руб., но большую часть этих средств, по версии следствия, похитили руководители холдинга. По их указанию руководство НИИ выдало заем в размере 90 млн руб. некоему ООО «Новые инвестиции», весьма далекому от машиностроения, но зато аффилированному с подсудимыми. Затем деньги были «обналичены, присвоены и использованы ими по собственному усмотрению».

Курганец-25 (объект 695) — перспективная средняя гусеничная платформа, ныне разрабатываемая государственной корпорацией «Ростех». «Курганец» является универсальной гусеничной платформой, на базе которой планировалось создать боевую машину пехоты (объект 695), гусеничный бронетранспортер (объект 693) и противотанковую самоходную установку со 125-мм танковым орудием. В январе холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех») подтвердил, что разработка перспективной платформы продолжается; уже проведены работы по созданию шасси для специализированных машин.

В конечном счете броня «Курганцам» так и не понадобилась, поскольку погрязшее в долгах предприятие не сумело наладить выпуск боевых машин. По решению правительства 13 заводов и институтов холдинга, специализирующихся на оборонке, отошли под управление «Ростеха», а в концерне остались только пять предприятий, занятых в изготовлении сельскохозяйственной, автодорожной и железнодорожной техники.

Одновременно с реорганизацией были проведены масштабные кадровые чистки. Постов тогда лишились и все руководители концерна, включая его создателя Михаила Болотина, возглавлявшего КТЗ более десяти лет.

В сентябре 2021 года уже бывшие к тому времени топ-менеджеры КТЗ Болотин, Школьник и Восторгина были задержаны оперативниками ФСБ и арестованы Лефортовским райсудом Москвы по обвинению в особо крупной растрате. Проведя около года в СИЗО «Лефортово», 61-летний заслуженный машиностроитель России Болотин признал вину и заключил сделку с Генпрокуратурой. В итоге его приговорили к двум годам колонии общего режима и штрафу в 200 тыс. руб. Поскольку большую часть этого срока предполагаемый организатор особо крупной растраты отсидел в СИЗО, в феврале нынешнего года Болотин вышел на свободу.

Концерн «Тракторные заводы» был основан Болотиным на базе «Промтрактора». До 2018 года концерн состоял из 18 предприятий и выпускал тяжелую технику для Министерства обороны, железных дорог, горнодобывающей и нефтегазовой промышленности.