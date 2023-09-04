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Трое россиян пострадали в ДТП в турецкой Аланье

Генконсульство: трое россиян пострадали в ДТП в турецкой Аланье

Три российских гражданина пострадали в ДТП в турецкой Аланье, сообщило «РИА Новости» генеральное консульство России в Анталье.

Авария произошла ранее 3 сентября около 16:00 в районе города Аланья. Все россияне госпитализированы, им оказывается медицинская помощь.

Генконсульство уточнило, что дипломаты поддерживают контакт с местными властями, администрациями больниц, страховыми агентствами и представителями туроператоров. Дипмиссия выясняет обстоятельства аварии.

2 сентября на юго-западе Турции грузовик с песком врезался в пассажирский автобус, передавал TGRT Haber. По данным телеканала, автобус арендовали пассажиры, которые ехали на свадьбу. В результате ДТП есть человек погибли и еще 43 пострадали, в том числе водитель грузовика. Граждан России среди пострадавших в ДТП, предварительно, нет, сообщили «РИА Новости» в Управлении полиции города Денизли.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Турция Аланья ДТП россияне
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