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В Турции шесть человек погибли в ДТП с автобусом и грузовиком

На юго-западе Турции в ДТП с грузовиком и автобусом погибли шесть человек

На юго-западе Турции грузовик с песком врезался в пассажирский автобус, шесть человек погибли, еще 43 пострадали, передает телеканал TGRT Haber.

«В городе Денизли грузовик с песком не справился с управлением, пересек встречную полосу и врезался в пассажирский автобус», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, автобус арендовали пассажиры, которые ехали на свадьбу. Предварительно, шесть человек погибли и еще 43 пострадали, в том числе водитель грузовика.

На месте аварии работают медицинские, пожарные и дорожные бригады. По факту ДТП начато расследование.

Граждан России среди пострадавших в ДТП, предварительно, нет, сообщили «РИА Новости» в Управлении полиции города Денизли.

В конце августа на юге Турции перевернулся экскурсионный автобус. По предварительным данным, водитель не справился с управлением во время подъема на склон. В результате аварии пострадали 26 человек, в том числе водитель. Состояние троих оценивали как тяжелое.

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Теги
ДТП Турция Автобус пострадавшие погибшие
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