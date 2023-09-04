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В подмосковном Видном загорелся склад лакокрасочных изделий

Склад лакокрасочных изделий на площади 1,2 тыс. кв. загорелся в подмосковном Видном

Склад лакокрасочных изделий горит в подмосковном городе Видное, предварительно, на площади 1 тыс. кв. м, сообщает прокуратура Московской области.

«Около 23.30 в складских помещениях по хранению лакокрасочных изделий (в городе Видное) произошло возгорание. В настоящий момент идет тушение пожара», — говорится в сообщении.

В МЧС позднее уточнили, что пожар удалось локализовать на 1,2 тыс. кв. м, предварительно, никто не пострадал.

2 сентября в подмосковном Солнечногорске загорелся цех стекловарения. К тушению пожара были привлечены 63 человека и 21 единица техники. Спустя два часа огонь локализовали на площади 80 кв. м, спустя еще 30 минут - ликвидировали открытое горение.

Теги
Пожар лакокрасочная продукция Видное склад Подмосковье