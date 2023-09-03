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В Петербурге произошел пожар в ангаре у нефтебазы

В Санкт-Петербурге произошел пожар в ангаре в районе нефтебазы

В Петербурге произошел пожар в ангаре у нефтебазы
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На северо-востоке Петербурга начался пожар в ангаре, сообщает МЧС. «Фонтанка» пишет, что он расположен в районе нефтебазы «Ручьи».

«3 сентября в 10:59 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красногвардейский район, Пискаревский проспект, дом 125. В ангаре размером 80х10 м происходит горение по всей площади. В 11:18 ранг пожара повышен до № 2», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу РБК позже сообщили, что возгорание произошло по адресу Пискаревский проспект, 119. Здание принадлежит ООО «Автолизинг», уточнили в пресс-службе.

Возгорание тушат 12 единиц техники и 60 человек личного состава МЧС.

78.ru сообщает, что на территории нефтебазы мог взорваться газовый баллон, горит заправочная цистерна. Рядом могут находиться другие баллоны с топливом и бензовозы, также есть угроза распространения огня на соседние ангары, сообщает канал.

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Теги
Санкт-Петербург пожары МЧС
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