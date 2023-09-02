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В Солнечногорске загорелся цех стекловарения

В цехе стекловарения в подмосковном Солнечногорске произошел пожар

В нежилом здании в подмосковном Солнечногорске произошел пожар, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Как уточнили «РИА Новости» в ведомстве, в здании находится цех стекловарения.

«1 сентября в 22:55 в оперативно-дежурную смену ЦУКС (Центр управления в кризисных ситуациях) поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Солнечногорск, ул. Стеклозаводская, дом 1», — сообщили в МЧС, отметив, что на момент прибытия пожарных «наблюдалось горение внутри цеха».

К тушению пожара были привлечены 63 человека и 21 единица техники.

В 1:36 пожар локализовали на площади 80 кв. м, в 2:18 — ликвидировали открытое горение, сообщил собеседник «РИА Новости». По его словам, пострадавших нет.

Теги
Солнечногорск Московская область Пожар МЧС