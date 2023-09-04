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Россияне заявили о готовности покупать нелегальные сигареты при росте цен

«Ромир»: 66% россиян готовы перейти на нелегальный табак при подорожании сигарет на 30%
По данным исследования «Ромир», в последние месяцы более четверти россиян покупали сигареты по цене ниже минимальной — 119 руб. Продукция дороже 200 руб. популярна только у 8% опрошенных
Фото: Артём Геодакян / ТАСС
Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Россияне готовы рассмотреть покупку нелегального табака в случае подорожания сигарет, следует из опроса «Ромир» (результаты есть у РБК). В онлайн-исследовании участвовали 1,5 тыс. мужчин и женщин, которые курят не менее четырех сигарет в день. Опрос был проведен в городах России с населением от 100 тыс. человек.

Согласно опросу, если цены на сигареты вырастут на 10%, на нелегальную продукцию готовы перейти 61% респондентов. Если стоимость вырастет на 20%, покупку нелегальной продукции рассмотрят 64% опрошенных; в случае подорожания на 30% — 66% россиян.

При аналогичном росте цен на сигареты покупку более дешевой контрафактной продукции допускают 49, 53 и 57% опрошенных соответственно.

Опрос показал, что за последние два-три месяца более четверти респондентов покупали сигареты стоимостью менее 119 руб. (это официально установленная минимальная цена).

Доля тех, кто покупал сигареты стоимостью 200 руб. и выше, составила 8% среди всех участников. В основном это люди в возрасте 18–24 лет.

В марте в России на 2% повысились ставки акцизов на сигареты и папиросы: до конца года он составляет 2603 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3536 руб. за 1 тыс. штук.

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31 июля президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому ставка акцизов на алкоголь, табак, автомобили и другие подакцизные товары вырастет на 5% в 2024 году и на 4% в 2025 и 2026 годах. Таким образом, в следующем году ставка налога составит 2731 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3709 руб. В Минфине поддержали увеличение акцизов на табачную продукцию дороже 200 руб., отметив, что рост цен «приводит к существенному снижению потребления табака» и увеличению поступлений в госбюджет.

По данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), за последние семь лет объем нелегального рынка сигарет в России вырос в 12 раз, с 1,1 до 12,9%. «INFOLine-Аналитика» оценила масштаб нелегального оборота сигарет в России в около 1,4 млрд пачек в год — или по десять пачек контрафакта на каждого жителя страны.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
рост цен на сигареты табак курение сигареты нелегальная продукция
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