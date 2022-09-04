Спасателям вновь не удалось добраться до туристов на Ключевской сопке
Вертолет со спасателями из-за непогоды не смог сесть на Ключевской сопке, где с субботы их ожидает попавшая в чрезвычайную ситуацию группа туристов. Об этом «РИА Новости» сообщили в Центре обеспечения действий по гражданской обороне (ГО), ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае.
«Планировалось, что они приземлятся на высоте 3300 м, однако из-за штормового ветра, порывы которого достигали около 30 м/с, этого сделать не удалось, хотя было предпринято две попытки с разницей в несколько часов», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что утром в понедельник вертолет Ми-8 МЧС России доставит спасателей на максимально допустимую высоту, с которой они начнут восхождение (разница камчатского времени от московского составляет 12 часов. — РБК).
РБК обратился за комментариями в Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае, а также в пресс-службу регионального ГУ МЧС.
Ранее о том, что к месту происшествия вылетел вертолет со спасателями на борту, однако не смог приземлиться из-за погодных условий, сообщали «Известия».
Группа туристов с двумя гидами — всего 12 человек — 30 августа начала восхождение на вулкан Ключевская сопка, который считается самым высоким действующим вулканом Евразии (высота 4,8 км). Перед восхождением на вулкан группу, в соответствии с правилами, зарегистрировали в МЧС.
Спустя три дня, 2 сентября, девять из 12 человек начали восхождение с высоты 3,3 тыс. м, еще трое туристов не стали покидать лагерь. На следующие сутки один из гидов вышел на связь и сообщил спасателям о гибели пятерых туристов из группы. Все погибшие сорвались с высоты 4,2 тыс. м, еще один гид сломал ногу. Один человек, по словам гида, на тот момент находился без сознания. Позже власти подтвердили его смерть.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По этой статье грозит до четырех лет лишения свободы. Проверку также начала краевая прокуратура.