Организаторы сообщили об отказе «Би-2» от концерта в Минске

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Концерт группы «Би-2» в Минске, намеченный на 12 сентября, не состоится. Об этом говорится в сообщении организаторов шоу.

Концерт будет перенесен, новая дата пока неизвестна. Организаторы связывают решение с ситуацией, сложившейся в Белоруссии.

«Мы с огромным волнением наблюдаем за происходящими в родной стране событиями — и считаем, что в текущей ситуации наш концерт будет неуместен. Более того, сейчас мы не можем гарантировать безопасность каждого из 35 тысяч наших зрителей, которые должны посетить шоу», — говорится в сообщении.

Купленные билеты останутся действительными, как и место проведения — стадион «Динамо».

Шоу с участием «Би-2» переносится уже второй раз. Изначально оно было запланировано на 6 июня, однако тогда организаторы отказались от него из-за коронавируса.