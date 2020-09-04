Экс-губернатора Белых этапировали в Киров для допроса

По словам адвоката Никиты Белых, бывшего губернатора планируют допросить на следующей неделе по делу, по которому он проходит свидетелем

Никита Белых (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, приговоренный в 2018 году к восьми годам лишения свободы, этапирован в Киров для допроса по другому делу. Об этом рассказал РБК его адвокат Андрей Грохотов.

«Никита Белых находится в статусе свидетеля, поэтому каких-то процессуальных подробностей нам пока не сообщали. Допрос будет проходить только на следующей неделе, пока я даже не могу сказать, против кого оно возбуждено. Знаю только, что было это, кажется, в прошлом году и Никита Белых по нему уже допрашивался», — заявил Грохотов.

Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года. В 2014 году его избрали на второй срок, а летом 2016 года задержали, обвинив в получении взяток на общую сумму €600 тыс. После этого указом президента России Владимира Путина Белых был снят с должности «в связи с утратой доверия».

РБК направил запрос в ГСУ СК РФ по Кировской области.