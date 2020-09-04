Экс-губернатора Белых этапировали в Киров для допроса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗабыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Забыть про счет
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 75,18 (-0,29) Инвестиции, 15:02
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 89,04 (-0,1) Инвестиции, 15:02
Актер из «Санта-Барбары» Питер Ликасси покончил с собой Общество, 16:46 Мутко рассказал о мечте пригласить Моуриньо в сборную России Спорт, 16:45 Умер конструктор лайнера Ту-154 Александр Шенгардт Общество, 16:42 «Я бы не упускал эту возможность». Цена биткоина упала на $1500 за 2 дня Крипто, 16:42 Песков признал право Дерипаски на точку зрения «хватит кормить Москву» Общество, 16:40 В Минске силовики задержали спевших «Марсельезу» в университете студентов Политика, 16:39 РосдорНИИ и НТС будут совместно развивать умную дорожную инфраструктуру Пресс-релиз, 16:30 Минск обвинил четыре страны в попытке сменить власть в Белоруссии Политика, 16:28 В США может появиться новый вид листинга. Что это значит для инвесторов Инвестиции, 16:26 Региональные сети кинотеатров подали в суд на Фонд кино Технологии и медиа, 16:12 Spiegel сообщил о следах яда на бутылке Навального Общество, 16:08 Центр Гамалеи назвал сроки вакцинации большей части населения России Общество, 16:03 Алан Тредгольд — РБК Pro: «Покупательское поведение изменилось навсегда» Pro, 16:02 В центре Тбилиси произошел взрыв Общество, 15:58
Общество ,  
0 

Экс-губернатора Белых этапировали в Киров для допроса

По словам адвоката Никиты Белых, бывшего губернатора планируют допросить на следующей неделе по делу, по которому он проходит свидетелем
Никита Белых
Никита Белых (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, приговоренный в 2018 году к восьми годам лишения свободы, этапирован в Киров для допроса по другому делу. Об этом рассказал РБК его адвокат Андрей Грохотов.

«Никита Белых находится в статусе свидетеля, поэтому каких-то процессуальных подробностей нам пока не сообщали. Допрос будет проходить только на следующей неделе, пока я даже не могу сказать, против кого оно возбуждено. Знаю только, что было это, кажется, в прошлом году и Никита Белых по нему уже допрашивался», — заявил Грохотов.

Белых был назначен губернатором Кировской области в декабре 2008 года. В 2014 году его избрали на второй срок, а летом 2016 года задержали, обвинив в получении взяток на общую сумму €600 тыс. После этого указом президента России Владимира Путина Белых был снят с должности «в связи с утратой доверия».

РБК направил запрос в ГСУ СК РФ по Кировской области.

Мост через Буй и другие дела: за что арестовывают губернаторов в России
Фотогалерея 

В 2018 году Пресненский суд Москвы признал Белых виновным по двум вменявшимся ему эпизодам получения взяток. Сам экс-губернатор своей вины не признал, он считает свое преследование результатом провокации правоохранительных органов, а показания предполагаемых взяткодателей — следствием давления.

Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»
Политика

Читайте на РБК Pro
Сарафанное видео: как Zoom стал главным средством связи в эпоху пандемии Когда кредит выльется в уголовное дело: памятка для руководителя компании Как малому бизнесу выйти в онлайн: чек-лист для владельцев Как пандемия помогла заработать на слежке за осужденными — Bloomberg

В соответствии с приговором суда Белых также должен выплатить штраф в размере 48,2 млн руб. В апреле 2019 года защита Белых подала ходатайство об отсрочке выплаты штрафа на пять лет, до 2024 года. Просьба была связана с тем, что у экс-губернатора не было возможности выплатить всю сумму штрафа. Однако суд в Москве отказал Белых в отсрочке.

 

Авторы: Роман Кирьянов, Евгений Калюков
Материалы по теме
Белых заявил, что Медведев «ни за кого в жизни не пытался заступиться»
Политика
Жена Никиты Белых сообщила о разводе с ним
Общество
Росимущество выставило на торги наручные часы Никиты Белых за ₽500 тыс.
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter