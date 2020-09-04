Умер оператор фильма «Приключения Шерлока Холмса» Анатолий Лапшов

Анатолию Лапшову был 71 год, на киностудии «Ленфильм» он проработал более 40 лет и снял в том числе такие ленты, как «Господин оформитель» и «Праздник Нептуна»

Анатолий Лапшов (Фото: «Ленфильм»)

Советский и российский кинооператор Анатолий Лапшов умер в возрасте 71 года, сообщает киностудия «Ленфильм». Он скончался в ночь на 3 сентября, причина смерти не уточняется.

Дата и место прощания и похорон пока не известны.

Лапшов родился 14 декабря 1948 года. В 1968 году окончил факультет оборудования киноустановок Ленинградского кинотехникума, затем поступил во ВГИК.

В 1976 году Лапшов пришел на «Ленфильм», где проработал более 40 лет. Также мастер преподавал в Высшей школе режиссеров и сценаристов в Санкт-Петербурге.

Среди наиболее известных операторских работ Лапшова — фильмы «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Штормовое предупреждение», «Праздник Нептуна», «Господин оформитель», «Единожды солгав», «Окно в Париж» и другие.