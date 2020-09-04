За сутки от коронавируса в России умер 121 человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за прошедшие сутки умер 121 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Общее число летальных исходов в стране по состоянию на 4 сентября составило 17 649.

Помимо этого в России за сутки положительный тест на коронавирус сдали 5 110 человек. Всего в стране было выявлено более миллиона заболевших, из них 832,7 тыс. уже вылечились.

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