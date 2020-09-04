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Пандемия коронавируса ,  
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В Московской духовной академии снова объявили карантин по COVID-19

Меры ввели из-за заражения коронавирусом ректора МДА епископа Феодорита. Он изолировался в больнице за пределами учебного заведения. Весной в академии уже вводился карантин: тогда COVID-19 обнаружили у 52 человек
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Московской духовной академии (МДА), главном учебном заведении Русской православной церкви, введен карантинный режим из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба академии.

Учебный комитет и руководство Троице-Сергиевой лавры ввело карантин с 3 сентября, после того как заболевание подтвердилось у ректора академии епископа Звенигородского Феодорита.

COVID-19 у Феодорита протекает в легкой форме, он чувствует себя хорошо. Чтобы не подвергать риску студентов и преподавателей, ректор изолировался в больнице за пределами учебного заведения.

В духовной академии в Подмосковье коронавирусом заразились 52 человека
Общество
<p>Московская духовная академия</p>

В МДА в ближайшее время пройдет проверка сотрудников и студентов на наличие коронавируса. В случае отрицательных результатов теста карантинные меры будут сняты.

Весной в Московской духовной академии уже вводили карантин из-за коронавирусной инфекции. В апреле, во время пика эпидемии, у 52 человек в МДА был подтвержден COVID-19, девять из них госпитализировали.

В начале мая от осложнений, вызванных коронавирусом, умер 65-летний главный врач Троице-Сергиевой лавры игумен Тихон (Александр Барсуков).

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Михаил Котляр
Теги: коронавирус, РПЦ, карантин
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