Премьер-министр Косово заразился коронавирусом

Премьер-министр Косово Авдулах Хоти сообщил, что заболел COVID-19. Об этом он написал в Facebook.

«Сегодня сдал тест на коронавирус, и результат оказался положительным», — написал Хоти. По словам премьер-министра, у него нет никаких симптомов вируса, кроме небольшого кашля.

«С сегодняшнего дня я буду в изоляции в течение следующих двух недель», — написал Хоти, указав, что будет выполнять свои обязанности из дома.

Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, с начала распространения эпидемии коронавируса в Косово зафиксировали 8799 случаев заражения, умерли 249 человек.