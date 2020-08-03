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Пандемия коронавируса ,  
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Премьер-министр Косово заразился коронавирусом

Премьер-министр Косово Авдулах Хоти сообщил, что заболел COVID-19. Об этом он написал в Facebook.

«Сегодня сдал тест на коронавирус, и результат оказался положительным», — написал Хоти. По словам премьер-министра, у него нет никаких симптомов вируса, кроме небольшого кашля.

«С сегодняшнего дня я буду в изоляции в течение следующих двух недель», — написал Хоти, указав, что будет выполнять свои обязанности из дома.

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Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, с начала распространения эпидемии коронавируса в Косово зафиксировали 8799 случаев заражения, умерли 249 человек.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: пандемия, Косово
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