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Татнефть ₽649,5 (+1,29%) прогноз БКС к 26.09.19 Купить
Евро/Доллар $1,08 (-1,55%) прогноз Goldman Sachs к 03.12.19 Купить
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В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом
Минприроды проанализировало данные о загрязнениях в 2018 году. В городах, попавших в приоритетный список, чаще всего наблюдали превышение ПДК бензапирена, выделяющегося при сгорании топлива
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Минприроды представило перечень российских городов, где в 2018 году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения атмосферы. Соответствующие данные есть в проекте доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году».

В список попали Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селегинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов.

В общей сложности в этих городах проживают 5,1 млн человек, для данных населенных пунктов индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) в прошлом году был равен или выше 14. ИЗА — комплексный показатель, его рассчитывают, как сумму средних концентраций в единицах ПДК с учетом класса опасности загрязняющего вещества.

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Во всех из них загрязнение определялось бензапиреном, соединение, образующемся при сгорании углеводородного топлива. Его предельно допустимая среднесуточная концентрация в воздухе составляет 0,000001 мг/м3. В ряде городов зафиксировали также оксид азота, формальдегид, оксид углерода, сероуглерод, хлорид водорода, диоксид серы и др.

Средние годовые ПДК по хотя бы одному из перечисленных выше веществ были превышены в 143 городах с общим населением 56 млн человек. В 56 городах было превышено содержание бензапирена, в 50 — диоксида азота, в 46 — формальдегида.

Все города из списка находятся в Азиатской части территории России, которая «характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей метеорологическими условиями в виде мощных приземных инверсий, застоев воздуха и туманов, которые способствуют накоплению примесей у поверхности земли», отметили в Минприроды. Около 60% (24 из 46) городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения расположены в Сибирском федеральном округе.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Минприроды, загрязнение воздуха
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