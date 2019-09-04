В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом

Минприроды проанализировало данные о загрязнениях в 2018 году. В городах, попавших в приоритетный список, чаще всего наблюдали превышение ПДК бензапирена, выделяющегося при сгорании топлива

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Минприроды представило перечень российских городов, где в 2018 году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения атмосферы. Соответствующие данные есть в проекте доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году».

В список попали Абакан, Ангарск, Барнаул, Братск, Зима, Иркутск, Искитим, Красноярск, Кызыл, Лесосибирск, Минусинск, Новокузнецк, Норильск, Петровск-Забайкальский, Свирск, Селегинск, Улан-Удэ, Усолье-Сибирское, Черемхово, Черногорск, Чита и Шелехов.

В общей сложности в этих городах проживают 5,1 млн человек, для данных населенных пунктов индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) в прошлом году был равен или выше 14. ИЗА — комплексный показатель, его рассчитывают, как сумму средних концентраций в единицах ПДК с учетом класса опасности загрязняющего вещества.

Во всех из них загрязнение определялось бензапиреном, соединение, образующемся при сгорании углеводородного топлива. Его предельно допустимая среднесуточная концентрация в воздухе составляет 0,000001 мг/м3. В ряде городов зафиксировали также оксид азота, формальдегид, оксид углерода, сероуглерод, хлорид водорода, диоксид серы и др.