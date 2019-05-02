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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Медведев поручил создать систему мониторинга качества воздуха

Премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам встречи с участниками всероссийского экологического форума «Чистая страна» поручил создать систему мониторинга качества атмосферного воздуха в крупных индустриальных центрах. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Росгидромету, Роспотребнадзору и Росприроднадзору поручено обеспечить функционирование этой системы в городах, входящих в проект «Чистый воздух», — Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Как говорится в документе, мера необходима для «оценки воздействия факторов среды обитания на здоровье населения».

Премьер поручил этим ведомствам, а также Минздраву создать в интернете общедоступный ресурс, информирующий население о состоянии окружающей среды, в том числе о качестве атмосферного воздуха.

Роспотребнадору, Росгидромету и Минфину поручено проанализировать потребность в увеличении количества постов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха для городов с численностью населения более 100 тыс. человек.

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Кроме того, согласно документу Минприроды и Минфин должны обеспечить доведение до регионов бюджетных инвестиций, которые направлены на мероприятия по снижению уровня загрязнения воздуха в крупных промышленных центрах.

Проект «Чистая страна» создан в 2018 году и направлен на решение экологических проблем.

Теги: Дмитрий Медведев, чистота воздуха, экология
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