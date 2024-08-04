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Дело сенатора Савельева ,  
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ТАСС узнал, сколько сенатор Савельев заплатил за организацию убийства

Сюжет
Дело сенатора Савельева
Сенатор Савельев потратил на организацию убийства бывшего бизнес-партнера почти в 10 раз больше, чем тот растратил. Убийство инсценировали следователи после того, как исполнитель обратился в ФСБ

Сенатор Дмитрий Савельев заплатил за «убийство» своего бывшего делового партнера Сергея Ионова, потратившего деньги компании на свои нужды, в 10 раз больше, чем тот растратил, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Савельева обвиняют в организации убийства Ионова в 2023 году, которое было инсценировано следователями после того, как предполагаемый исполнитель обратился в ФСБ. С Ионовым сенатор делил контроль над финансовым фондом, через который проходили денежные потоки.

По данным источника агентства, Ионов признал вину в растрате 1,6 млн рублей компании «Оптомониторинг», соучредителем которой является Савельев, а совладельцами — его сыновья, также он частично возместил ущерб.

«Савельев бизнес-компаньона не простил. <...> У него возник умысел на убийство. За него он отдал примерно 10 млн рублей, что почти в 10 раза больше самой суммы растраты с учетом частично погашенного ущерба», — говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали Савельева 2 августа на выходе из зала заседания Совета Федерации. Уголовное дело против него возбудили по статье об организации приготовления к убийству (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы. Савельев назвал преследование необоснованным, а факты против себя — «сфабрикованными».

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Дарья Лебедева
Дмитрий Савельев растрата покушение на убийство
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