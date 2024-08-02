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Дело сенатора Савельева ,  
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Защита сенатора Савельева обжалует его арест

Сюжет
Дело сенатора Савельева
Дмитрий Савельев
Дмитрий Савельев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Защита сенатора Дмитрия Савельева намерена подать жалобу на решение Басманного суда Москвы, который отправил его под арест по делу об организации убийства. Об этом сообщила ТАСС адвокат Татьяна Лупандина.

«Мы будем обжаловать постановление, так как оно принято с нарушением Уголовно-процессуального кодекса», — сказала она.

По информации «РИА Новости», вину сенатор не признает.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил сенатора, обвиняемого по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК (организация приготовления убийства по найму), в СИЗО до 2 октября 2024 года.

Заседание прошло в закрытом режиме. Арест состоялся накануне дня рождения сенатора — 3 августа ему исполнится 56 лет.

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Политика
Дмитрий Савельев

По версии следствия, 55-летний политик в 2023 году из-за личной неприязни к предпринимателю поручил организовать его убийство за денежное вознаграждение своему знакомому, который попытался найти исполнителя. Следователи, получив информацию о готовящемся убийстве, инсценировали его.

Ранее источники РБК сообщали, что предпринимателя зовут Сергей Ионов. Он был партнером Савельева по бизнесу и делил с ним контроль над финансовым фондом, через который проходили денежные потоки.

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Дмитрий Савельев

сенатор от Тульской области
3 августа 1968 года
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