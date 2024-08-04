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Дело сенатора Савельева ,  
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Фигурантом дела сенатора Савельева оказался ветеран войны в Афганистане

Сюжет
Дело сенатора Савельева

Одним из фигурантов дела сенатора Дмитрия Савельева, которого обвиняют в организации убийства, является ветеран боевых действий в Афганистане Юрий Нефедов. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Согласно документам, Нефедов проходил службу в Афганистане и имеет государственные награды. Сенатор Савельев тоже служил в Афганистане, он был заместителем командира взвода, награжден двумя медалями «За отвагу».

Следствие считает, что Юрий Нефедов и его родственник были посредниками между Савельевым и тем, кто должен был совершить убийство Сергея Ионова, предпринимателя и бывшего делового партнера сенатора, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

По данным собеседника агентства, Нефедов и его родственник были задержаны и арестованы в марте 2024 года. В отношении Нефедова было возбуждено уголовное дело о приготовлении к убийству и покушении на убийство — ч. 1 ст. 30 и ч. 4,5 ст. 33 и ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса.

Сенатора Савельева арестовали по обвинению в организации убийства
Политика
Дмитрий Савельев

Как писал «Коммерсантъ», именно к своему знакомому Нефедову обратился Савельев, а тот для поиска киллера привлек проживающего в Туле родственника по фамилии Дюков. Дюков встретился в Москве с бывшим оперуполномоченным ФСИН Пестуновым и попросил его найти людей, которые могли бы убить Ионова в колонии (предприниматель тогда находился под арестом).

Сенатора Савельева задержали 2 августа на заседании Совета Федерации и в тот же день арестовали. Его обвиняют в организации убийства Ионова в 2023 году, которое было инсценировано следователями после того, как предполагаемый исполнитель обратился в ФСБ. С Ионовым сенатор делил контроль над финансовым фондом, через который проходили денежные потоки, рассказал источник РБК. Савельев назвал преследование необоснованным, а факты против себя — «сфабрикованными».

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сенатор Дмитрий Савельев убийство ветеран боевых действий
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Дмитрий Савельев

сенатор от Тульской области
3 августа 1968 года
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