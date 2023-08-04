Водитель открыл стрельбу из травматического пистолета рядом с Кремлем в ходе конфликта

Водитель открыл стрельбу рядом с Кремлем и ранил человека

На Моховой улице водитель после начала перепалки несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону оппонента и его автомобиля, стрелявшего задержали, а раненого доставили в больницу

Фото: Владислав Шатило / РБК

В центре Москвы водитель в ходе конфликта с другим участником движения несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону оппонента и его автомобиля, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел на Моховой улице. Стрельбу открыл мужчина 1989 года рождения, его задержали, а оружие изъяли. Пострадавшего доставили в больницу.

«РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента сообщило, что конфликту между водителями предшествовала авария: на Моховой перед пересечением с Тверской улицей столкнулись несколько автомобилей.

В мае на Маросейке между тремя мужчинами возник конфликт, один из них начал стрелять из травматического оружия. Два человека получили ранения, их доставили в больницу. Стрелявшего также задержали.