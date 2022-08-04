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Один человек погиб и 10 пострадали в аварии с 11 машинами у Севастополя

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На 13-м км автодороги Севастополь — Инкерман произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 транспортных средств, два из которых грузовые автомобили. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции Севастополя.

Авария произошла в 11:30 по местному времени (совпадает с мск). По данным полиции, причиной аварии стала техническая неисправность тормозной системы грузовика «КАМАЗ». Из-за этого «КАМАЗ» столкнулся с остальными автомобилями.

Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Приамурье
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В результате ДТП погиб один человек, еще десять получили травмы. Среди пострадавших один ребенок. Все они госпитализированы.

В Пензенской области 1 августа произошло ДТП, в котором пострадали восемь человек. Автобус «ПАЗ» вылетел в кювет на 49-м км трассы Саранск — Пенза. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Прокуратура начала проверку.

Теги
Крым ДТП Севастополь МВД пострадавшие
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