Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Приамурье

Микроавтобус и КамАЗ столкнулись в Амурской области, сообщила региональная прокуратура на сайте.

Авария произошла вечером 30 июля на дороге в Белогорском муниципальном округе в 38 км от Благовещенска. Микроавтобус врезался в КамАЗ, который стоял на обочине.

Погибли пять человек, в том числе водитель и пассажиры микроавтобуса — мужчины 2003, 1995 и 1993 годов рождения, сообщило МВД области «Интерфаксу».

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекли по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса).

Накануне авария с автобусом и грузовиком произошла в Кущевском районе Краснодарского края. По предварительным данным, водитель автобуса «Фольксваген» врезался в КамАЗ, который остановился на обочине. Погибла пассажир автобуса, девять человек попали в больницу. Среди пострадавших было трое детей.



