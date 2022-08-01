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В Пензенской области восемь человек пострадали в ДТП с автобусом

Фото: МЧС РФ
Фото: МЧС РФ

Автобус «ПАЗ» вылетел в кювет на 49-м км трассы Саранск — Пенза, восемь пассажиров пострадали, сообщается на сайте прокуратуры Пензенской области.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Надзорное ведомство начало проверку.

Местное управление МЧС сообщает, что авария произошла в 10:20 (время совпадает с московским), для ликвидации ДТП привлекали восемь спасателей и три единицы техники.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах указывал, что травмы получили 17 человек из 20, находившихся в автобусе. По данным собеседника агентства, один из пострадавших получил тяжелые травмы. «ПАЗ» следовал из Пензы в Саранск.

В Башкирии в результате ДТП с пассажирским автобусом погибли шестеро
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Накануне, 31 июля, на Ставрополье произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого погибли восемь человек. В полиции сообщили, что на 502-м км автодороги Астрахань — Элиста — Ставрополь водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу при обгоне и столкнулся с пассажирской «Газелью». От удара оба автомобиля загорелись. Пять человек погибли на месте, шестерых доставили в больницу, позднее власти сообщили, что число погибших увеличилось.
 

Теги
Пензенская область Автобус ДТП
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