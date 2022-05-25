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В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на автомобили

Депутат Лантратова в письме вице-премьеру Голиковой сообщила, что получает такие просьбы от родителей, которые не могут сами накопить на машину. Похожую инициативу в 2017 году правительство отклонило
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение разрешить тратить материнский капитал на покупку автомобиля, сообщают «Известия» со ссылкой на оказавшееся в их распоряжении письмо.

В документе Лантратова указывает, что машину можно использовать для совместного отдыха, поездок в больницу или школу. «Повышение мобильности, экономия времени, появление новых вариантов проведения досуга, в том числе внутренний туризм, смогут существенно повысить качество жизни таких семей», — уверена депутат. В своем обращении она ссылается на поступившие к ней просьбы родителей: многие из них говорят, что им нужен автомобиль, но накопить на него они не могут.

«Особенно это актуально для многодетных семей, для которых передвижение всей семьей становится большой проблемой. Семейный автомобиль — это не роскошь, а реальная необходимость», — пишет Лантратова.

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Фото:Александр Щербак / ТАСС

Тратить маткапитал семьи могли бы по программе льготного кредитования «Семейный автомобиль», предлагает парламентарий. Программа будет действовать до конца 2023 года. По ее условиям семьи с детьми могут получить скидку 10% при покупке автомобиля отечественного производства (25% для жителей Дальнего Востока). Максимальная стоимость машины, на которую можно взять кредит, — 1,5 млн руб.

Во фракции «Справедливая Россия — За правду», которую представляет Лантратова, инициативу оценили положительно. Зампред Олег Нилов напомнил, что в 2017 году депутаты «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР уже предлагали разрешить использовать маткапитал для покупки произведенных в России автомобилей стоимостью до 1 млн руб. и мощностью не более 125 л.с. семьям с двумя и более детьми. В правительстве инициативу не поддержали, решив, что она «не учитывает интересы ребенка, при рождении которого возникло право на дополнительные меры поддержки», потому что автомобиль оформляется только на одного из родителей.

«Мы считаем, что нужно поддержать семьи, у которых уже есть жилье, но нет автомобиля, на котором они могли бы возить своих детей в школу, на занятия в секциях, кружках», — сказал Нилов «Известиям». Депутат отметил, что более 50% маткапитала сейчас не используется — это, по его мнению, нерационально.

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О готовности поддержать предложение «Известиям» заявили в ЛДПР.

Член фракции КПРФ Николай Арефьев сказал, что не стал бы поддерживать такую инициативу: если ее одобрят, семьи без квартир будут покупать вместо них машины, считает он. «Главная проблема молодых семей — это отсутствие жилья», — убежден Арефьев.

Сейчас материнский капитал можно тратить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной части пенсии матери, социальную адаптацию детей-инвалидов. В 2022 году при рождении первенца семьи будут получать 524,5 тыс. руб. Размер маткапитала на второго ребенка составляет 693,1 тыс. руб., если семья не получала его после рождения первого, и 168,6 тыс. руб. — если получала.

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