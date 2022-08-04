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В Думе предложили ввести налоговый возврат для работающих пенсионеров

ЛДПР внесет в Госдуму проект о налоговом возврате для работающих пенсионеров
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Фракция ЛДПР внесет 4 августа на рассмотрение Госдумы законопроект о налоговом возврате для работающих пенсионеров, согласно которому работающие пенсионеры получат право на социальный налоговый возврат в размере половины от уплаченного НДФЛ. При этом сумма возврата не должна превышать 25 тыс. руб. Текст документа опубликовал в своем Telegram-канале замглавы фракции Ярослав Нилов, поправки предлагается внести в Налоговый кодекс.

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В законопроекте сказано, что для получения возврата работающему пенсионеру нужно будет обратиться в ФНС. Деньги пенсионеру предлагается возвращать в безналичной форме в течение месяца со дня направления соответствующего заявления. Кроме того, в ЛДПР предложили ввести проценты за каждый день отсрочки выплаты, а сама процентная ставка будет уравнена ставке рефинансирования центрального банка.

Работающие пенсионеры в России получают пенсионные выплаты. В августе текущего года 1,3 млн пенсионеров, которые работали в 2021 году, автоматически получат увеличенные пенсии. Размер прибавки будет зависеть от того, какую сумму страховых взносов и пенсионных коэффициентов уплатил работодатель. Максимальная прибавка к пенсии составит 314,07 руб.

Теги
пенсии работающих пенсионеров ЛДПР Госдума Ярослав Нилов законопроект
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