В России за сутки от COVID-19 умерли более 700 человек

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В России за сутки умерли 785 человек с коронавирусной инфекцией, следует из данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием в Telegram.

За последние сутки больше всего смертей выявили в Москве и Санкт-Петербурге — 75 и 60 соответственно. Третье место по этому показателю занял Краснодарский край — 34 летальных исхода. Это новый антирекорд для региона — накануне там умерли 33 человека. Следом идут Московская область и Пермский край (по 30 умерших соответственно).

В статистике оперативного штаба по борьбе с коронавирусом учитываются только те случаи, когда COVID-19 стал основной причиной смерти. С начала пандемии, по его данным, в России скончались 160 137 человек.



По данным Росстата, в стране 289 тыс. тех, кто скончался с апреля 2020 года по май текущего года включительно. Различия в цифрах оперативного штаба и Росстата обусловлены тем, что в расчетах статистического ведомства были учтены те случаи, когда коронавирус стал не основной причиной смерти, но привел к осложнениям другой болезни или был обнаружен уже после летального исхода.

По словамвице-премьера Татьяны Голиковой, рост смертности обусловлен распространением дельта-штамма коронавирусной инфекции.

Всего за последние сутки в России выявлено 23 508 случаев с COVID-19. Без клинических проявлений болезнь протекает у 9,3% заболевших за последние сутки.