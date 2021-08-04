Есть погибшие, десятки ранены. По предварительным данным, один из машинистов проехал на красный свет и занял однопутную ветку, по которой шел другой поезд

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Утром 4 августа между станциями Домажлице и Ближеов в Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Два человека погибли, ранения получили более 30, сообщает издание Novinky.cz.

По словам министра транспорта Карела Гавличека, один из машинистов проехал на красный свет. На место происшествия направлены как минимум три вертолета.

Фото: HZS Plzeňského kraje

Полиция сообщила, что скоростной поезд Ex 351 Zapadni expres, который направлялся из Чешске Кубице в Прагу, столкнулся с пассажирским составом, который двигался по маршруту Пльзень — Домажлице.