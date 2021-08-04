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Общество ,  
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В Чехии столкнулись два пассажирских поезда

Есть погибшие, десятки ранены. По предварительным данным, один из машинистов проехал на красный свет и занял однопутную ветку, по которой шел другой поезд

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Утром 4 августа между станциями Домажлице и Ближеов в Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Два человека погибли, ранения получили более 30, сообщает издание Novinky.cz.

По словам министра транспорта Карела Гавличека, один из машинистов проехал на красный свет. На место происшествия направлены как минимум три вертолета.

Фото:HZS Plzeňského kraje
Фото: HZS Plzeňského kraje

Полиция сообщила, что скоростной поезд Ex 351 Zapadni expres, который направлялся из Чешске Кубице в Прагу, столкнулся с пассажирским составом, который двигался по маршруту Пльзень — Домажлице.

Полиция подтвердила гибель двух человек при столкновении поездов.

Фото:HZS Plzeňského kraje
Фото: HZS Plzeňského kraje

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В июле 2020 года в Чехии неподалеку от города Карловы Вары лоб в лоб столкнулись два пассажирских поезда. Тогда погибли два человека, около 30 получили ранения. Столкнулись поезд, шедший из Карловых Вар в немецкий Йохангеоргенштадт, и поезд, двигавшийся в обратном направлении.

В марте 2019 года у чешского города Ронов-над-Доубравоу на востоке страны столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Тогда пострадали шесть человек, пять из которых получили легкие травмы.

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
авария поезда Чехия
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