В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда

В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда

У чешского города Ронов-над-Доубравоу на востоке страны столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Об этом сообщается на сайте Чешских железных дорог.

«Столкновение пассажирского поезда OS 15912 с грузовым между станциями Ронов-над-Доубравоу и Жлеби», — говорится в сообщении.

Пассажиров перевозят с помощью запасного автобуса. Издание iRozhlas сообщает, что пострадали шесть человек, пять из которых получили легкие травмы.

Портал IDNES отмечает, что в пассажирском поезде находились 15 человек. На месте происшествия работают следователи, которые выясняют причину столкновения​. «На данный момент нельзя исключать, что авария произошла из-за ошибки», — заявил пресс-секретарь Чешских железных дорог Петр Штяглавский.