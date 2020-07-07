В Чехии десятки человек пострадали при столкновении двух поездов

Фото: Jiri Svoboda / Twitter

Два пассажирских поезда столкнулись лоб в лоб в неподалеку от города Карловы Вары в Чехии, сообщает Аktualne.cz. По данным издания, в результате катастрофы погибли, как минимум, два человека, несколько десятков получили ранения.

По данным издания iDNES.cz, столкнулись поезд, шедший из Карловых Вар в немецкий Йохангеоргенштадт, и поезд, двигавшийся в обратном направлении.

«Два пассажирских поезда столкнулись <...>. Движение в данный момент прервано», — говорится в сообщении железнодорожного оператора České dráhy.

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