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Дело Абызова ,  
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Генпрокуратура решила взыскать $126 млн с Абызова и Альфа-банка

В иске говорится, что выведенные Абызовым за рубеж деньги были конвертированы в $115 млн и инвестированы под проценты в блокчейн-платформу TON мессенджера Telegram, а Альфа-банк позднее обратил часть из них в свою собственность
Альфа-банк RU000A0JXRV7 ₽997,44 -0,62% Купить
Альфа-банк RU000A0ZZRB0 ₽1 027,6 -0,13% Купить
Михаил Абызов
Михаил Абызов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Генеральная прокуратура направила иск к экс-министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову и Альфа-банку о взыскании $126,5 млн в пользу государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Гагаринского суда Москвы, который будет рассматривать дело.

«В суд поступил иск от заместителя Генерального прокурора России к Абызову и Альфа-банку, в котором представитель надзорного ведомства требует взыскать с ответчиков более $126 млн в пользу государства. Предварительное заседание (беседа) по этому иску назначена на 12 августа нынешнего года», — заявили в суде, не уточнив других подробностей.

Источники в силовых структурах сообщили «Коммерсанту», что с исковым заявлением обратился заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин, курирующий следствие в центральных аппаратах СКР и МВД. В нем он потребовал взыскать с Альфа-банка $104,5 млн, а еще $22 млн с Абызова «как имущество, полученное в результате отмывания коррупционного дохода».

Один из собеседников издания отметил, что иск стал продолжением прошлогодней истории о взыскании с Абызова и подконтрольных ему кипрских офшоров рекордной для России суммы в размере 32 млрд руб. в том же Гагаринском районном суде.

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Михаил Абызов

Как отмечает издание, в ходе мероприятий, проведенных Генпрокуратурой совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, было установлено, что часть вырученных от сделок (фигурировавших в деле экс-министра) средств Абызов конвертировал в $115 млн и инвестировал под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых. Однако комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам. В связи с тем что этот проект не состоялся, средства Абызова с десятипроцентным доходом, а всего $126,5 млн, подлежали возврату в Россию, говорится в исковом требовании.

В нем также отмечается, что Абызов «для сокрытия данного имущества от взыскания» по договоренности с Telegram и Альфа-банком «произвел замену подконтрольных организаций и в целях погашения своих и связанных с ним компаний обязательств перечислил на открытые в этом банке счета транзитных иностранных компаний». «Очевидно, речь шла о погашении долгов принадлежавшей господину Абызову компании Е4 перед банком, оцениваемым, по разным данным, в 10 млрд руб.», — пишет издание.

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В иске говорится, что Альфа-банк, обслуживая и контролируя эти счета, провел операции с «нелегальными средствами» Абызова, обратив в свою собственность $104,5 млн. Эти деньги являются имуществом, которое в силу коррупционного происхождения не может быть легальным объектом гражданского оборота и служить законным средством платежа, утверждается в исковом требовании. «Кроме того, Генпрокуратурой было установлено, что оставшиеся $22 млн Михаил Абызов направил на счета подконтрольных ему лиц», — говорится в публикации.

По мнению автора иска, действия Абызова и Альфа-банка носили «антисоциальный, а их договоренности — ничтожный характер». Также он считает, что их действия «противны основам правопорядка и нравственности», поскольку Абызов и Альфа-банк преследовали цель в виде легализации коррупционного имущества и его сокрытия от контролирующих органов.

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Фото:quimaremmatoscana.it

«Пока нам неизвестны детали поданного иска, но в любом случае мы ничего противозаконного не делали, и Альфа-банк в принципе всегда действует строго в рамках закона», — сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе банка.

Адвокат экс-министра Юлий Тай сообщил изданию, что знает о подаче нового иска, но пока незнаком с его содержанием. Вместе с тем он удивился подаче нового иска, так как производство по первому иску в части его исполнения еще не завершено.

Тай обратил особое внимание на то, что у Абызова арестованы активы, стоимостью почти в два раза превышающие те, на которые претендует государство (более 70 млрд руб.), и что данное решение защита экс-министра пока безуспешно пытается обжаловать.

Абызов координировал деятельность «открытого правительства» с 21 мая 2012-го по 18 мая 2018 года. Его арестовали в марте 2019 года и отправили в СИЗО. Следствие считает, что с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года Абызов владел несколькими офшорами. Создав преступное сообщество с пятью другими лицами, он обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», похитив у них 4 млрд руб. Сам экс-министр свою вину не признает.

«Новая газета» и OCCRP нашли у Абызова около 70 офшоров, на счета которых в 2011–2016 годах поступило более $860 млн. 42 компании, по данным изданий, были учреждены в период работы Абызова в правительстве. 

В октябре прошлого года Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры и обратил в доход государства более 32 млрд руб., изъятых у Абызова. Генпрокуратура заявляла, что при поступлении на госслужбу Абызов скрыл свое имущественное положение, в частности, утаил владение пятью зарегистрированными на территории Кипра офшорными компаниями. Он также владел ценными бумагами минимум десяти российских компаний стоимостью более 9 млрд руб.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
Генпрокуратура Иск Михаил Абызов Альфа-Банк Telegram блокчейн
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