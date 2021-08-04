Генпрокуратура решила взыскать $126 млн с Абызова и Альфа-банка

Как отмечает издание, в ходе мероприятий, проведенных Генпрокуратурой совместно с ФСБ и Росфинмониторингом, было установлено, что часть вырученных от сделок (фигурировавших в деле экс-министра) средств Абызов конвертировал в $115 млн и инвестировал под проценты в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых. Однако комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) через суд запретила выпуск криптовалюты и передачу ее инвесторам. В связи с тем что этот проект не состоялся, средства Абызова с десятипроцентным доходом, а всего $126,5 млн, подлежали возврату в Россию, говорится в исковом требовании.

В нем также отмечается, что Абызов «для сокрытия данного имущества от взыскания» по договоренности с Telegram и Альфа-банком «произвел замену подконтрольных организаций и в целях погашения своих и связанных с ним компаний обязательств перечислил на открытые в этом банке счета транзитных иностранных компаний». «Очевидно, речь шла о погашении долгов принадлежавшей господину Абызову компании Е4 перед банком, оцениваемым, по разным данным, в 10 млрд руб.», — пишет издание.

В иске говорится, что Альфа-банк, обслуживая и контролируя эти счета, провел операции с «нелегальными средствами» Абызова, обратив в свою собственность $104,5 млн. Эти деньги являются имуществом, которое в силу коррупционного происхождения не может быть легальным объектом гражданского оборота и служить законным средством платежа, утверждается в исковом требовании. «Кроме того, Генпрокуратурой было установлено, что оставшиеся $22 млн Михаил Абызов направил на счета подконтрольных ему лиц», — говорится в публикации.

По мнению автора иска, действия Абызова и Альфа-банка носили «антисоциальный, а их договоренности — ничтожный характер». Также он считает, что их действия «противны основам правопорядка и нравственности», поскольку Абызов и Альфа-банк преследовали цель в виде легализации коррупционного имущества и его сокрытия от контролирующих органов.

«Пока нам неизвестны детали поданного иска, но в любом случае мы ничего противозаконного не делали, и Альфа-банк в принципе всегда действует строго в рамках закона», — сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе банка.

Адвокат экс-министра Юлий Тай сообщил изданию, что знает о подаче нового иска, но пока незнаком с его содержанием. Вместе с тем он удивился подаче нового иска, так как производство по первому иску в части его исполнения еще не завершено.

Тай обратил особое внимание на то, что у Абызова арестованы активы, стоимостью почти в два раза превышающие те, на которые претендует государство (более 70 млрд руб.), и что данное решение защита экс-министра пока безуспешно пытается обжаловать.

Абызов координировал деятельность «открытого правительства» с 21 мая 2012-го по 18 мая 2018 года. Его арестовали в марте 2019 года и отправили в СИЗО. Следствие считает, что с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года Абызов владел несколькими офшорами. Создав преступное сообщество с пятью другими лицами, он обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», похитив у них 4 млрд руб. Сам экс-министр свою вину не признает.

«Новая газета» и OCCRP нашли у Абызова около 70 офшоров, на счета которых в 2011–2016 годах поступило более $860 млн. 42 компании, по данным изданий, были учреждены в период работы Абызова в правительстве.

В октябре прошлого года Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил требование Генпрокуратуры и обратил в доход государства более 32 млрд руб., изъятых у Абызова. Генпрокуратура заявляла, что при поступлении на госслужбу Абызов скрыл свое имущественное положение, в частности, утаил владение пятью зарегистрированными на территории Кипра офшорными компаниями. Он также владел ценными бумагами минимум десяти российских компаний стоимостью более 9 млрд руб.