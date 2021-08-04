Куда уходят российские вакцины. Самое актуальное о пандемии на 4 августа

Россия нарастила экспорт вакцин в 32 раза, туроператоры предложили выработать мировой порядок для туризма в пандемию, в рестораны Нью-Йорка перестанут пускать непривитых. Главные новости о коронавирусе — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России выявили 22 589 заразившихся за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 6,3 млн. Выздоровели 5,6 млн человек (20 тыс. за сутки), умерли более 161,7 тыс. (плюс 790 за сутки).

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

С последнего подсчета РБК доля россиян, которые привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, выросла на 3,8 п.п. (с 16,73 до 22,5% от всего населения). По данным на 18–22 июля, первую прививку сделали 32,9 млн человек. Больше всего привитых хотя бы одной дозой по-прежнему на Чукотке — 38,12% и в Белгородской области — 38,11%. В тройку лидеров также вошла Чечня — 36,1%. Единственным регионом, где первую дозу вакцины получили менее 10% жителей, стал Дагестан — 6,8%. Среди аутсайдеров числятся также Кабардино-Балкария, Ингушетия и Владимирская область.

С января 2021-го Россия экспортировала вакцин для людей на $303,6 млн, это в 32 раза больше, чем в 2020-м. География поставок соответствует официальным заявлениям стран по закупке «Спутника V», выяснил РБК.

Доля заболевших штаммом «дельта» среди всех больных коронавирусом в России составляет почти 70%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

После второй прививки от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона» заболели 0,59% человек, утверждают в пресс-службе новосибирского центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Ассоциация туроператоров России предложила мировому туристическому сообществу начать восстановление взаимных поездок уже сейчас, выработав общие правила и стандарты, которые затронут в том числе невакцинированных и переболевших COVID-19 туристов.

Производители медицинских масок попросили ужесточить правила их продажи. Ассоциации производителей средств индивидуальной защиты попросили правительство устранить пробелы в отраслевой нормативной базе, из-за которых медперсонал больниц с больными COVID-19 подвергается повышенному риску заражения.

Российские лаборатории предлагают несколько вариантов тестов на антитела к возбудителю COVID-19. Какой стоит выбрать, в каких случаях что понадобится и почему не надо сравнивать тесты из разных лабораторий — читайте в материале РБК.

Как меняется число смертельных случаев от Covid-19 в России Ежедневные данные оперативного штаба Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <20 000 0 <40 000 0 <60 000 0 от 60 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире превысило 198,77 млн человек, из них более 4,2 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 199,52 млн человек, более 4,2 млн скончались.

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Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 35,2 млн зараженных. Индия находится на втором месте (31,7 млн), на третьем — Бразилия (19,9 млн), на четвертом — Россия, Франция — на пятом месте (6,2 млн), следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

В ближайшие недели ситуация с коронавирусом в США ухудшится, заявил президент страны Джо Байден. Он указал на опасность штамма «дельта», который вызвал новую волну пандемии в стране.

В Нью-Йорке при входе в ресторан или тренажерный зал начнут требовать документ, подтверждающий вакцинацию от коронавируса.

Еврокомиссия разрешила каждой стране Евросоюза самостоятельно решать, признавать ли на своей территории сертификаты о вакцинации российским препаратом «Спутник V».