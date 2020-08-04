На границе России и Казахстана произошли стычки с участием мигрантов

В Самарской области сотни мигрантов, уставшие ждать открытия границы с Казахстаном, попытались прорвать через заслон силовиков. Сотрудников правоохранительных органов попытались забросать камнями

Фото: stalbatros / Twitter

В Самарской области, на границе с Казахстаном, произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии, сообщает Telegram-канал Mash. Источник в правительстве Самарской области подтвердил РБК достоверность этой информации. В Росгвардии участие бойцов службы в конфликте опровергли.

По данным Mash, в Самарской области у границы скопились несколько сотен мигрантов из из Узбекистана и Таджикистана, которые пытаются попасть домой транзитом через Казахстан. Однако границы Казахстана остаются закрытыми из-за пандемии коронавируса. Застрявшие у границы люди живут в палаточном лагере.

Как пишет Mash, мигранты из палаточного лагеря попытались прорвать границу. Telegram-канал опубликовал видео, на котором по меньшей мере несколько сотен людей идут по дороге, в то время как их пытаются остановить люди в форме. Люди из колонны пытаются обойти заслон, и к ним подбегают силовики в касках, со щитами и дубинками. Между идущими и силовиками завязывается потасовка, после чего людей в форме начинают закидывать камнями.

«По моей информации, это было вчера, 3 августа. Пострадавших, задержанных там не было. Сложно назвать это стычкой, просто были некие волнения. Сейчас в палаточном лагере все спокойно, там сейчас ничего не происходит», — рассказал РБК собеседник в правительстве Самарской области.

Он подтвердил, что произошедшее связано с тем, что граница Казахстана остается закрытой для мигрантов. «Власти Ташкента, посол Узбекистана в России регулярно просят сограждан не скапливаться у российско-казахстанской границы, которая остается закрытой из-за непростой эпидемиологической обстановки. Также граждан Узбекистана просят не доверять лживой информации в социальных сетях и оставаться в тех регионах, где они в настоящее время находятся», — сказал РБК собеседник.