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В Дагестане возбудили дело после беспорядков с участием азербайджанцев

Задержаны десять человек, которые подозреваются в совершении преступлений по двум статьям УК: применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти и умышленное повреждение чужого имущества
Фото: Низами Гаджибалаев / ТАСС
Фото: Низами Гаджибалаев / ТАСС

Следователи в Дагестане возбудили уголовное дело после беспорядков на границе, в ходе которых граждане Азербайджана атаковали сотрудников полиции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 318 УК (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти) и ч. 1 ст. 167 УК (умышленное повреждение чужого имущества).

Как указывает СК, 15 июня около 400 граждан Азербайджана попытались перекрыть федеральную автодорогу «Кавказ» недалеко от российско-азербайджанской границы. Они оказали сопротивление полицейским и забросали их камнями, «применив насилие, опасное для жизни и здоровья».

В ведомстве сообщили, что в результате противоправных действий пострадали девять сотрудников правоохранительных органов, повреждены пять служебных автомобилей, причинен ущерб на сумму около 400 тыс. руб.

По подозрению в совершении этих преступлений задержаны десять человек. «Устанавливаются и другие причастные», — сообщили в СК.

Ранее выяснить причины конфликта в районе российско-азербайджанской границы поручил председатель СК Александр Бастрыкин.

Через границу Азербайджана после волнений в Дагестане перешли 155 человек
Общество
Пункт временного размещения граждан Азербайджана в Дагестане

И.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев указывал, что недовольными были те граждане Азербайджана, которые живут в палаточном лагере и не обнаружили себя в списках тех, кто должен в ближайшее время вернуться на родину через специальный коридор. Свободно пересечь границу они не могут из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.

«Кавказский узел» писал, что в ходе конфликта на помощь полицейским прибыли бойцы Росгвардии, которые применили слезоточивый газ и дубинки. Собеседники издания указывают, что несколько десятков протестующих получили телесные повреждения.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дагестан, Азербайджан
Материалы по теме
Глава СК поручил выяснить причины конфликта с азербайджанцами в Дагестане
Общество
Через границу Азербайджана после волнений в Дагестане перешли 155 человек
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