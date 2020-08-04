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Общество ,  
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Путин ответил на обещание Воробьева по дольщикам фразой «я запомнил»

Диалог состоялся во время очной встречи президента Владимира Путина и губернатора Андрея Воробьева
Владимир Путин и Андрей Воробьев
Владимир Путин и Андрей Воробьев (Фото: kremlin.ru)

Проблема обманутых дольщиков в Подмосковье будет окончательно решена в течение трех лет. Об этом заявил во время встречи с президентом России губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы решим проблему обманутых дольщиков, я думаю, в трехлетней перспективе <...> Если не за два, то за три года эту тему должны просто раз и навсегда закрыть», — сказал глава региона, отвечая на вопрос президента о сроках. Путин предупредил губернатора, что обещание зафиксировал.

— Я запомнил, хорошо?

— Я знаю.

— Хорошо. Договорились.

По словам Воробьева, всего в Подмосковье сейчас осталось 24 тыс. обманутых дольщиков и риска появления новых после введения нормы об оплате строящегося жилья через эскроу-счета нет.

Уже в 2020 году квартиры, отметил губернатор, должны получить около 15,5 тыс. из 24 тыс. дольщиков.

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Общество
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В ноябре 2019 года Воробьев заявил, что за последние пять лет ключи от квартир в Подмосковье получили более 60 тыс. участников долевого строительства. По итогам 2019 года квартиры должны были получить около 19 тыс. дольщиков, а на 2020 год запланировано, что квартиры получат 10,6 тыс. дольщиков.

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15 июля Счетная палата опубликовала отчет «Анализ результативности практического применения норм законодательства РФ, направленных на обеспечение законных прав граждан — участников долевого строительства», в котором было заявлено, что в России может увеличиться число обманутых дольщиков.

«С учетом складывающейся в стране социально-экономической ситуации снижения покупательной способности населения, а также участившихся случаев банкротства небольших и средних застройщиков существуют риски дальнейшего увеличения количества проблемных объектов и, соответственно, числа обманутых дольщиков», — говорилось в отчете.

Сколько в России обманутых дольщиков

В Единый реестр проблемных объектов, в который включаются объекты, по которым застройщики задержали строительство или опоздали с передачей ключей дольщикам более чем на шесть месяцев, включен 3061 дом с жилой площадью 18,1 млн кв. м. В реестре проблемных — 1071 застройщик в 76 субъектах. Больше всего проблемных домов — в Московской области (755 домов, или 24,7%), Краснодарском крае (261 дом) и Ленинградской области.

В Счетной палате отмечают, что сейчас нет точной информации об общем количестве обманутых дольщиков и, по различным экспертным оценкам, их общее количество в настоящее время составляет от 180 тыс. до 200 тыс. человек. При этом в отчете приводятся данные Фонда защиты дольщиков, согласно которым общее число пострадавших на начало марта составляло 194 795 человек.

В большинстве регионов решить проблемы обманутых дольщиков планируется в 2020–2022 годах, в 11 регионах — в 2023 году и в одном регионе (в Новосибирской области) — в 2025 году.

Авторы: Евгений Калюков, Владислав Гордеев
Теги: Андрей Воробьев, Московская область, обманутые дольщики
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Обманутым дольщикам предложили позволить повторно использовать маткапитал
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