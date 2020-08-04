Путин ответил на обещание Воробьева по дольщикам фразой «я запомнил»

Диалог состоялся во время очной встречи президента Владимира Путина и губернатора Андрея Воробьева

Владимир Путин и Андрей Воробьев (Фото: kremlin.ru)

Проблема обманутых дольщиков в Подмосковье будет окончательно решена в течение трех лет. Об этом заявил во время встречи с президентом России губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы решим проблему обманутых дольщиков, я думаю, в трехлетней перспективе <...> Если не за два, то за три года эту тему должны просто раз и навсегда закрыть», — сказал глава региона, отвечая на вопрос президента о сроках. Путин предупредил губернатора, что обещание зафиксировал.

— Я запомнил, хорошо? — Я знаю. — Хорошо. Договорились.

По словам Воробьева, всего в Подмосковье сейчас осталось 24 тыс. обманутых дольщиков и риска появления новых после введения нормы об оплате строящегося жилья через эскроу-счета нет.

Уже в 2020 году квартиры, отметил губернатор, должны получить около 15,5 тыс. из 24 тыс. дольщиков.