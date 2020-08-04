Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 августа

Россия будет поставлять лекарство от коронавируса в Латинскую Америку, в Азербайджане продлевают ограничения, глава ВОЗ усомнился в возможности получить действенную вакцину от COVID — главное в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 856 тыс. (плюс 5394 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 14 207 человек (плюс 79 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 653 тыс. человек.