Пандемия коронавируса , 04 авг, 07:39
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 августа
Россия будет поставлять лекарство от коронавируса в Латинскую Америку, в Азербайджане продлевают ограничения, глава ВОЗ усомнился в возможности получить действенную вакцину от COVID — главное в обзоре РБК
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 856 тыс. (плюс 5394 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 14 207 человек (плюс 79 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 653 тыс. человек.