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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 августа

Россия будет поставлять лекарство от коронавируса в Латинскую Америку, в Азербайджане продлевают ограничения, глава ВОЗ усомнился в возможности получить действенную вакцину от COVID — главное в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
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Заразились
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 856 тыс. (плюс 5394 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 14 207 человек (плюс 79 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 653 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Возвращение россиян с курортов осенью приведет к росту числа новых случаев заражения коронавирусом, однако эта волна не будет сильной, считает заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. Она отметила, что «какая-то часть населения» уже переболела COVID-19, к тому же система здравоохранения «уже полностью готова».
  • Дети в России пока не смогут получить вакцину от коронавируса. Как пояснил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург, по законодательству на детях можно испытывать вакцину и предлагать новый препарат, только когда он прошел полный цикл испытаний на взрослых.
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Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Россия будет поставлять отечественный препарат «Авифавир» для лечения коронавирусной инфекции в страны Латинской Америки. Российский препарат будет продаваться на территории Аргентины, Боливии, Гондураса, Парагвая, Сальвадора, Уругвая и Эквадора.
  • Более 15% российских ресторанов, закрывавшихся из-за связанных с эпидемией коронавирусной инфекции ограничений, так и не возобновило работу после их снятия, следует из опроса, проведенного Wheretoeat. Наиболее сложная для ресторанного бизнеса ситуация складывается на Урале, где остаются закрытыми около трети заведений. В Татарстане окончательно закрылись более 16% заведений. В Москве рестораторы чувствуют себя лучше — в столице заработало более 94% ресторанов.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 17,9 млн, из них 686,7 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились свыше 18,22 млн человек, из них более 692 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 4,71 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (2,75 млн), на третьем — Индия (более 1,8 млн), на четвертом — Россия, на пятом — ЮАР (516,8 тыс.).
  • Власти Азербайджана продлили строгий карантинный режим до 31 августа в 13 городах и районах Азербайджана, включая Баку. До конца августа жители страны не смогут навещать родственников в медучреждениях, посещать государственные организации, а также перемещаться между городами, в которых действует строгий карантин. Однако систему с обязательным СМС-уведомлением о выходе из дома власти отменили.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирус в стране отступает и власти видят свидетельство значительного прогресса. NYT узнала, что чиновники Белого дома стремятся получить одобрение вакцины до выборов в ноябре.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что разработка действующей вакцины от COVID-19 может закончиться неудачей. По его словам, есть опасения, что вакцина или не будет работать совсем, или обеспечит защиту всего на несколько месяцев.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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