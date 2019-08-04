В Брянске сотрудницу банка поймали за кражу ₽10 млн у клиента

В Брянске сотрудницу банка поймали за кражу ₽10 млн у клиента

Замглавы по розничному бизнесу одного из банков города получила доступ к лицевому счету клиента и вывела крупную сумму денег. Сейчас она под арестом

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя директора по розничному бизнесу одного из банков в Брянске, которую заподозрили в снятии со счета клиента более 10 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Следствие установило, что при заключении договора она ввела в заблуждение клиента банка и получила доступ к управлению его лицевым счетом, с которого впоследствии вывела такую сумму денег.

В отношении нее правоохранительные органы завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Суд уже отравил женщину под арест. Полиция проверяет ее на причастность к каким-либо другим преступлениям.

«Предварительное расследование уголовного дела продолжается», — отметила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Подробности дела не приводятся.