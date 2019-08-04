Синоптики сообщили о рекордных холодах и сроках возвращения лета в Москву

Тепло в столичный регион вернется только к среде, воздух может прогреться до 24 градусов. Особых надежд на жару и возобновление купального сезона в августе у метеорологов нет

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Прежде чем в Москву и область вернется летнее тепло в «августовском варианте», придется пережить два самых холодных дня за последние 70 лет. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в воскресенье, 4 августа, температура воздуха в столице будет держаться на уровне 12–14 градусов по Цельсию. К утру следующего дня, 5 августа, столбик термометра опустится до 5–7 градусов в Москве и до 3 градусов — по области. А днем воздух прогреется максимум до 13 градусов. Местами прогнозируются короткие дожди.

Со вторника, 6 августа, ситуация начнет выправляться, заверил Тишковец. «Пройдет первое атлантическое тепло, которое повысит дневные температуры до 20 градусов. А начиная со среды и до конца недели температурный фон вернется в рамки климатической нормы — 19–24 градуса днем», — отметил метеоролог.

Он считает, что все будет зависеть от интенсивности дождей, которые прогнозируются практически каждый день.

«Такая ситуация будет относиться к Москве и области и к Центральной России в целом», — пояснил он, добавив, что «жары, зноя и прелестей купального сезона, скорее всего, не будет».