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Синоптики сообщили о рекордных холодах и сроках возвращения лета в Москву
Тепло в столичный регион вернется только к среде, воздух может прогреться до 24 градусов. Особых надежд на жару и возобновление купального сезона в августе у метеорологов нет
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Прежде чем в Москву и область вернется летнее тепло в «августовском варианте», придется пережить два самых холодных дня за последние 70 лет. Об этом сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в воскресенье, 4 августа, температура воздуха в столице будет держаться на уровне 12–14 градусов по Цельсию. К утру следующего дня, 5 августа, столбик термометра опустится до 5–7 градусов в Москве и до 3 градусов — по области. А днем воздух прогреется максимум до 13 градусов. Местами прогнозируются короткие дожди.

Со вторника, 6 августа, ситуация начнет выправляться, заверил Тишковец. «Пройдет первое атлантическое тепло, которое повысит дневные температуры до 20 градусов. А начиная со среды и до конца недели температурный фон вернется в рамки климатической нормы — 19–24 градуса днем», — отметил метеоролог.

Он считает, что все будет зависеть от интенсивности дождей, которые прогнозируются практически каждый день.

«Такая ситуация будет относиться к Москве и области и к Центральной России в целом», — пояснил он, добавив, что «жары, зноя и прелестей купального сезона, скорее всего, не будет».

«По поведению атмосферы можно заглянуть и ближе к 20-м числам августа. Предположительно, нас ждет умеренный фон в рамках все той же климатической нормы. То есть погоды лучше 19–24 градусов следующей недели уже не будет. Ночная — около 10 градусов, днем — не выше 20 градусов», — резюмировал специалист.

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Ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова, в свою очередь, отметила, что Москва и столичный регион находятся под влиянием глубокой тропосферной ложбины, которая вытянулась из Арктики. Образовавшийся в ней малоподвижный циклон пока определяет погоду на большей части европейской России. Именно поэтому уже довольно долго на территорию Москвы и области поступает прохладный и влажный воздух.

«Температурный фон удерживается ниже нормы в 18 градусов в среднем на пять градусов», — сказала она, и добавила, что «на начало недели отставание от нормы порядка в столичном регионе даже на 7–8 градусов».

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По словам Макаровой, начиная со среды, 7 августа, из-за того, что с Запада будет распространяться область повышенного атмосферного давления, облачность начнет спадать, что позволит воздуху начать прогреваться в ночные и дневные часы. Она допустила, что во второй половине августа жители столичного региона смогут немного порадоваться теплу. «Все надежды — на бабье лето, — отметила она.

Авторы: Анна Трунина, Дмитрий Алексеев
Теги: Москва, синоптики, погода
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