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AMD $32 (+2,89%) прогноз Barclays Capital к 17.07.20
Electronic Arts $130 (+39,19%) прогноз BMO Capital Markets к 26.07.20
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Общество ,  
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В Петербурге зафиксировали самое холодное 31 июля с 1881 года

В Санкт-Петербурге зафиксировали 31 июля самую низкую температуру для этого дня с 1881 года. Об этом РБК сообщил главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов.

«Вчера в Петербурге был самый холодный день за весь ряд наблюдений — с 1881 года. До этого самая низкая дневная температура была в 1894 году — плюс 13,8 градуса. Вчера днем максимальная температура была плюс 12,2 градуса», — сказал синоптик.

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По его словам, причиной этому послужила «холодная воздушная масса», которая сохранялась на протяжении нескольких дней. «Была очень плотная слоистая облачность, которая не дала прогреться воздуху. Если бы хоть чуть-чуть показалось солнце, было бы теплее. При этой холодной воздушной массе, которая зашла с севера, и при плотных облаках воздух просто не прогрелся», — сообщил Колесов.

В Москве 31 июля температура воздуха опустилась до плюс 8,3 градуса, что стало минимальным значением для этого дня за всю историю. Также главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова назвала этот день самым холодным днем в городе за весь июль.

Теги: Санкт-Петербург, погода, новости РБК
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